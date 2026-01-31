Internet Archive: oude websites raadplegen

Websites veranderen continu. Soms verdwijnen hele pagina’s of wordt de informatie op een pagina gewoon geüpdatet. Maar wat als je iets wil terugvinden dat ooit op een bepaalde webpagina te vinden was, maar nu niet meer online staat? Met de Wayback Machine van het Internet Archive kan je terug naar hoe pagina’s er vroeger uitzagen.

Deze online dienst bewaart ‘snapshots’ van ongelofelijk veel websites en dat ook al jarenlang. Hoe populairder de website, hoe meer snapshots er waarschijnlijk door de jaren heen zijn gemaakt. Van wat obscuurdere of meer lokale websites zullen er misschien niet al te veel snapshots te vinden zijn, maar met een beetje geluk vind je toch de (oude) informatie waar je naar op zoek was of kan je gewoon even genieten van het gevoel van nostalgie dat je krijgt bij het zien van het internet van bijvoorbeeld tien jaar geleden.

1. Ga naar web.archive.org

Om de Wayback Machine te gebruiken moet je op een apparaat naar keuze (via een browser naar keuze) naar web.archive.org navigeren. Dit is de specifieke link van de Internet Archive-website die je naar de Wayback Machine-functie brengt. Hoewel je deze tool op vrijwel elk apparaat met een browser kan gebruiken, zorgt een pc wel voor een wat overzichtelijkere ervaring dan bijvoorbeeld een smartphone.

Op de homepagina van de Wayback Machine kan je gewoon een link invoeren om alle gearchiveerde snapshots voor die website te zien te krijgen.

2. Vul de gewenste website in

Bovenaan op de webpagina zie je naast het Wayback Machine-logo een adresbalk waar je dus ook het adres van de gewenste website kan invullen. Je kan hier de hoofdpagina van een website invullen, maar ook een link naar een erg specifieke pagina op een website. Tik op de Enter-toets als je de link hebt ingevuld en je krijgt een overzicht te zien met alle data door de jaren heen waarop er snapshots zijn gemaakt van deze website.

Je krijgt per link een kalender te zien met de jaren en specifieke data waarop er snapshots zijn gemaakt.

3. Kies een snapshot en ga terug in de tijd

Als je de juiste link hebt ingevuld, kan je op zoek naar een specifiek jaar en zelfs een specifieke datum als er genoeg snapshots beschikbaar zijn. Bij enorm populaire websites kunnen er soms vrijwel elke dag wel meerdere snapshots zijn gemaakt, maar bij wat minder grote websites of specifiekere links kunnen er soms ook maanden tussen snapshots zitten. Je ziet hier in ieder geval alle beschikbare snapshots en je kan je muis gewoon boven de gewenste datum houden en vervolgens een snapshot in de lijst selecteren om terug in de tijd te gaan. Soms kan je ook nog een beetje rondklikken op de gearchiveerde website.

Tik je op een specifieke snapshot, dan krijg je de staat van de website op dat moment te zien.

4. Zelf een pagina laten opslaan

Als er een bepaalde webpagina is waarvan je graag wil dat deze behouden wordt, kan je ook zelf een snapshot laten maken door de Wayback Machine. Op de homepagina van de Wayback Machine-website, staat een optie genaamd Save Page Now. Hieronder kan je een link invullen en op Save Page drukken om de webpagina te laten vastleggen.

Op de homepagina vind je ook een optie om zelf een website te laten ‘snapshotten’.