Instellingen voor video afspelen aanpassen in Windows 11

Met de instellingen voor video afspelen in Windows 11 bepaal jij hoe video’s eruit zien op je computer of laptop.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Met de instellingen voor video afspelen in Windows 11 bepaal jij hoe video’s eruit zien op je computer of laptop.
We spelen allemaal wel eens video’s af op onze pc of laptop. Wist je al dat je zelf kan bepalen met welke instellingen video’s afgespeeld worden? In de algemene instellingen van Windows 11 heb je namelijk allerlei opties voor video afspelen. Je kan hier zowel de videokwaliteit verbeteren voor een optimale kijkervaring als de kwaliteit verlagen om bandbreedte te besparen. Wij helpen je op weg.
Om te beginnen, moeten we ons een weg banen door de instellingenmenu’s van Windows 11. Ga eerst naar de startpagina van de instellingen en vervolgens klik je in het snelmenu links op ‘Apps’. Hier zie je zeven opties, waarvan de voorlaatste ‘Video afspelen’ is. Klik hierop en je komt terecht in het juiste submenu van de instellingen. Bovenaan dit menu zie je trouwens altijd een voorbeeldvideo die je kan afspelen om de impact van de aanpassingen te bekijken.
De eerste optie in dit menu kan de videokwaliteit verbeteren. De hardware van je pc heeft wel invloed op de werking hiervan, dus het kan dat dit niet veel (of niets) doet. Standaard staat deze optie uit. Wanneer je de schakelaar aan zet, verschijnt er bij laptopgebruikers een tweede keuze bij de accuopties die ook meteen ingeschakeld is. Die optie schakelt deze verbeterde verwerking uit wanneer je laptop op batterijstroom werkt. Als je te allen tijde de best mogelijke kwaliteit wil, vink je dit vakje uit.
Je kan niet alleen de videokwaliteit verbeteren, maar ook verlagen. Dat is nuttig om bandbreedte te besparen in het geval van datalimieten. In het huidige scenario staat de eerste optie voor verbeterde verwerking nog aan. Als je nu de optie daaronder voor de lagere resolutie inschakelt, zie je dat de tweede accuoptie (video bij lagere resolutie afspelen op batterijstroom) verdwijnt. Video’s worden nu namelijk altijd bij een lagere resolutie afgespeeld, of je nu op batterijstroom werkt of niet.
Nu wordt het verwarrend. Je kan bovenstaande opties tegelijkertijd inschakelen, wat niet logisch lijkt, omdat de ene optie de kwaliteit verlaagt en de andere de kwaliteit verhoogt. Wanneer beide opties aan staan (en je op netstroom werkt), gebeurt het volgende: een video wordt met een lagere resolutie gestreamd, waardoor je minder bandbreedte verbruikt, en daarna wordt de resolutie verbeterd door verschillende processen op je laptop die geen invloed hebben op het internetverbruik, maar wel op het batterijverbruik. Je kan ten slotte nog de accuopties aanpassen, zodat de videokwaliteit altijd geoptimaliseerd wordt, of je nu op netstroom werkt of niet.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Volg Clickx op Google Nieuws om onze nieuwste artikels in je feed te krijgen. Vergeet niet om op ‘Volgen’ te klikken.
Krijg Clickx magazine 10 keer per jaar (waarvan 2 extra dikke dubbelnummers) keurig thuisbezorgd.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Geniet van exclusieve deals in onze webshop, met verbluffende kortingsacties op hoogwaardige producten.