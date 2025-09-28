Instellingen voor video afspelen aanpassen in Windows 11

We spelen allemaal wel eens video’s af op onze pc of laptop. Wist je al dat je zelf kan bepalen met welke instellingen video’s afgespeeld worden? In de algemene instellingen van Windows 11 heb je namelijk allerlei opties voor video afspelen. Je kan hier zowel de videokwaliteit verbeteren voor een optimale kijkervaring als de kwaliteit verlagen om bandbreedte te besparen. Wij helpen je op weg.

1. Instellingen en Video afspelen

Om te beginnen, moeten we ons een weg banen door de instellingenmenu’s van Windows 11. Ga eerst naar de startpagina van de instellingen en vervolgens klik je in het snelmenu links op ‘Apps’. Hier zie je zeven opties, waarvan de voorlaatste ‘Video afspelen’ is. Klik hierop en je komt terecht in het juiste submenu van de instellingen. Bovenaan dit menu zie je trouwens altijd een voorbeeldvideo die je kan afspelen om de impact van de aanpassingen te bekijken.

De instellingen voor video afspelen zitten niet zo heel diep begraven.

2. Videokwaliteit verbeteren

De eerste optie in dit menu kan de videokwaliteit verbeteren. De hardware van je pc heeft wel invloed op de werking hiervan, dus het kan dat dit niet veel (of niets) doet. Standaard staat deze optie uit. Wanneer je de schakelaar aan zet, verschijnt er bij laptopgebruikers een tweede keuze bij de accuopties die ook meteen ingeschakeld is. Die optie schakelt deze verbeterde verwerking uit wanneer je laptop op batterijstroom werkt. Als je te allen tijde de best mogelijke kwaliteit wil, vink je dit vakje uit.

Windows 11 kan de videokwaliteit verbeteren afhankelijk van de hardware in je pc.

3. Videokwaliteit verlagen

Je kan niet alleen de videokwaliteit verbeteren, maar ook verlagen. Dat is nuttig om bandbreedte te besparen in het geval van datalimieten. In het huidige scenario staat de eerste optie voor verbeterde verwerking nog aan. Als je nu de optie daaronder voor de lagere resolutie inschakelt, zie je dat de tweede accuoptie (video bij lagere resolutie afspelen op batterijstroom) verdwijnt. Video’s worden nu namelijk altijd bij een lagere resolutie afgespeeld, of je nu op batterijstroom werkt of niet.

Om bandbreedte te besparen, kan je de videokwaliteit verlagen.

4. De kwaliteit verlagen en toch verhogen?

Nu wordt het verwarrend. Je kan bovenstaande opties tegelijkertijd inschakelen, wat niet logisch lijkt, omdat de ene optie de kwaliteit verlaagt en de andere de kwaliteit verhoogt. Wanneer beide opties aan staan (en je op netstroom werkt), gebeurt het volgende: een video wordt met een lagere resolutie gestreamd, waardoor je minder bandbreedte verbruikt, en daarna wordt de resolutie verbeterd door verschillende processen op je laptop die geen invloed hebben op het internetverbruik, maar wel op het batterijverbruik. Je kan ten slotte nog de accuopties aanpassen, zodat de videokwaliteit altijd geoptimaliseerd wordt, of je nu op netstroom werkt of niet.