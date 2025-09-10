Zo zet je YouTube-previews uit op je pc

Word je gek van die bewegende thumbnails op YouTube? Zet videopreviews in één klik uit en houd je startpagina rustig.

Word je gek van die bewegende mini-video’s die beginnen spelen zodra je met je muis over een YouTube-thumbnail zweeft? Dat zijn videopreviews: korte, automatisch afgespeelde fragmenten die je een idee geven van de inhoud. Handig als je twijfelt, maar ook behoorlijk afleidend. Al helemaal als je een hele drukke startpagina hebt. Bovendien verbruiken ze onnodig data en kunnen oudere laptops er zelfs wat trager door aanvoelen. In deze workshop tonen we hoe je die previews op je pc uitschakelt, zodat je startpagina weer rustig en overzichtelijk oogt.

Let op: dit is iets anders dan Autoplay. Die laatste start automatisch de volgende video zodra de huidige klaar is (die schakelaar vind je op de kijkpagina, rechtsboven bij ‘Volgende’). Je kan previews uitzetten en Autoplay aan laten staan, of omgekeerd, de instellingen werken los van elkaar.

Open Instellingen

Open YouTube in je browser, klik rechtsboven op je profielfoto en kies ‘Instellingen’. Zorg dat je bent ingelogd met het juiste Google-account, anders gelden de wijzigingen niet voor jouw profiel.

Navigeer naar ‘Afspelen prestaties’

In dit menu heb je meerdere opties om de instellingen aan te passen zoals Privacy, Meldingen en Gekoppelde apps. Klik links in het menu op ‘Afspelen en prestaties’; hier bepaal je hoe video’s worden geladen en afgespeeld op jouw pc.

Videopreviews uitzetten

Zoek Videopreviews en zet de schakelaar uit om de previews te stoppen als je met de muis boven een thumbnail hangt. Je kan dit later altijd weer inschakelen als je toch een voorproefje wil. Tekst bij de optie: “Videopreviews worden afgespeeld als je de cursor op een thumbnail plaatst.” Als de schakelaar grijs is, staan previews uit.

Geniet van de rust

Ga terug naar de YouTube-startpagina en beweeg je muis over een willekeurige thumbnail. Er mag nu niets automatisch bewegen of afspelen. Zo zie je enkel de gewone thumbnail.