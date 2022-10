Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je een reeks gevoelige bestanden naar iemand sturen zonder het gevaar te lopen dat de data kunnen uitlekken. ZIP bestanden beveiligen is altijd een goed idee. We leggen uit hoe je dat kan doen.

Soms kom je er niet omheen om gevoelige bestanden via e-mail te versturen of ze op clouddiensten te plaatsen. Je loopt daarmee natuurlijk wel het risico dat de bestanden via een datalek bij kwaadwillenden terechtkomen. Tenminste, dat kan als je gevoelige bestanden zonder enige beveiliging doorstuurt. Het is per definitie niet aan te raden om foto’s van bijvoorbeeld elektronische ID-kaarten of paspoorten onbeveiligd door te sturen. Dit geldt net zo voor je overzichten van banktegoeden, wachtwoorden en gevoelige foto’s of video’s. Niets is onoverkomelijk, maar het gezegde dat je beter kan voorkomen dan genezen, geldt zeker voor persoonlijke data.

ZIP bestanden beveiligen

Stap 1: installeer 7Zip

Om bestanden veilig naar anderen te sturen, gaan we ze verpakken in een zogenaamd ZIP-bestand. Normaliter zijn deze bestanden bedoeld om losse files samen te voegen tot makkelijk te versturen pakketjes, maar de standaard ondersteunt ook wachtwoordversleuteling (beveiliging). Windows kan zelf wel ZIP-bestanden aanmaken, maar kan ze helaas (nog) niet versleutelen. Vandaar dat we ditmaal gebruikmaken van 7ZIP om een ZIP aan te maken, en deze daarna direct te versleutelen. Voor het downloaden van 7ZIP kan je terecht op https://7-zip.org. Bovenaan de pagina klik je daarbij op Download bij de 32-, 64- of ARM-versie van 7ZIP. Je hoeft vervolgens enkel het bestand nog te openen en op Install en daarna Close te klikken om de ZIP-generator te installeren.

Download de juiste versie van 7-Zip op basis van de specificaties van je computer.

Stap 2: creëer het ZIP-bestand

We zijn nu aangekomen bij de stap om ook daadwerkelijk een ZIP-bestand te genereren. Voor deze stap moet je dus alle bestanden uitgeplozen hebben die je wenst te versturen in zo’n gecomprimeerde map. Zorg er ook voor dat ze in dezelfde map staan, aangezien je enkel bestanden uit dezelfde map in een ZIP kan plaatsen. Als dat eenmaal gereed is, selecteer je de bestanden en klik je met je rechter muisknop op een van de bestanden. Kies vervolgens voor 7-Zip en Toevoegen aan archief. 7-Zip genereert nu automatisch een archief waar je een wachtwoord aan kan toevoegen.

Stap 3: vul het wachtwoord in

We zijn dus nog niet klaar nadat je op ‘Toevoegen aan archief’ geklikt hebt. We moeten de versleuteling namelijk nog inschakelen; anders zijn je bestanden alsnog door iedereen te raadplegen. Geef hiervoor onder Versleuteling een veilig wachtwoord in. Bij voorkeur komen je naam, geboortedatum, woonplaats en naam van je huisdieren daar niet in voor. Mocht je niet op een handig wachtwoord komen, maak dan ook gerust gebruik van websites als LastPass om nieuwe veilige wachtwoorden te creëren. Let er wel op dat je deze goed onthoudt en bij voorkeur in een digitale kluis opslaat – zonder dit wachtwoord kan je het ZIP-bestand later namelijk niet openen. Nadat je het wachtwoord ingevoerd hebt, kan je nog kiezen uit verschillende beveiligingsstandaarden. 7-Zip zet deze automatisch op AES-256 en wij raden aan deze standaard ook aan te houden. Klik vervolgens op OK om de gecomprimeerde map definitief aan te maken.

Kies een veilig wachtwoord om het ZIP-bestand te vergrendelen.

Stap 4: ZIP weer ontgrendelen

Nadat je via 7-Zip het ‘archief’ hebt aangemaakt en beveiligd, wil je het natuurlijk ook kunnen ontgrendelen. Dat gaat wel iets lastiger dan met een regulier ZIP-bestand, dat Windows zelf kan ontgrendelen. Je moet namelijk 7-Zip gebruiken om het bestand weer ontgrendeld te krijgen. Hiervoor klik je met je rechtermuisknop op het gecreëerde archief en kies je bij 7-Zip voor Bestanden uitpakken. Vul bij Wachtwoord vervolgens het ingevoerde wachtwoord in en klik op OK om de bestanden uit te pakken.

Voor het ontgrendelen heb je het eerder gekozen wachtwoord nodig.

Opgepast

Je vergrendelt met deze stappen weliswaar de bestanden middels het beveiligde archief, maar dat wil niet zeggen dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over wie dit archief in handen krijgt. Pas dus nog altijd op met naar wie je welke bestanden stuurt, of waar je bestanden opslaat. Beveiliging is in dit geval een extra zekerheid om bestanden niet in de verkeerde handen te laten vallen, maar vormt geen volledige of oneindige bescherming.