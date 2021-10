Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Met al die verschillende contacten en berichten op een dag raakt WhatsApp al gauw vol met teksten, afbeeldingen, video’s en linkjes. Kun je door de bomen het bos niet meer zien? We leggen je uit hoe je gemakkelijk bepaalde content terugvindt via de app.

Wanneer had ik ook dat ene berichtje gekregen en in welke groepsapp stond ook alweer die ene afbeelding? Het is niet prettig om door alle duizenden berichten te moeten scrollen om dat ene berichtje te vinden. Gelukkig is dat ook niet nodig, want WhatsApp beschikt over enkele handige zoekopties waar je mogelijk nog niet van af weet. Hieronder hebben we alle opties voor je op een rijtje gezet.

Stap 1 / zoeken per chat

Open de chat waarin je een bericht wil zoeken. Druk op de naam van de persoon met wie je chat of de titel van de groepschat. Je krijgt nu een menu te zien. Onder de (groeps)foto, (groeps)naam en (groeps)omschrijving staan er drie kopjes die je kunt gebruiken om te zoeken. De optie Doorzoek chat doet precies wat het belooft. Je typt een zoekwoord in en kunt zo navigeren tussen de verschillende resultaten van dat zoekwoord.

Zoek en vind.

Stap 2 / zoeken in het algemeen

Weet je niet zeker in welke chat je die belangrijke informatie doorgestuurd hebt gekregen? Geen nood! WhatsApp maakt het mogelijk om in je volledige chatgeschiedenis te zoeken. Ga naar het tabblad Chats en swipe de pagina zachtjes naar beneden. Er verschijnt nu boven in het scherm een zoekbalk. Als je hier een zoekterm invoert, wordt er gezocht in al je verschillende chats.

Vind gemakkelijk door jou verstuurde of ontvangen berichten terug.

Stap 3 / zoeken op afbeeldingen en links

Naast het zoeken op tekst, is het ook mogelijk om makkelijk afbeeldingen en links terug te vinden. Dit doe je op dezelfde manier als stap 1. In plaats daarvan klik je in het menu Media, links en docs aan. Bovenaan vind je drie tabbladen Media, Links en Docs. Hier kun je alle afbeeldingen, linkjes en documenten terugvinden die je met de betreffende persoon of groepschat hebt gedeeld.

Zoek ook op afbeeldingen, linkjes en documenten.

Stap 4 / Zoeken op berichten met ster

Het is ook mogelijk om een ster toe te voegen aan belangrijke berichten. Deze berichten kun je vervolgens snel terugvinden. Om een bericht of afbeelding met ster te markeren, houd je het bericht kort ingedrukt en selecteer je Met ster markeren. Vervolgens verschijnt er een ster bij de tijdstempel van het bericht. Als je nu naar hetzelfde menu gaat als in de vorige stappen, zie je Berichten met ster staan. Door hierop te drukken zie je een overzicht van alle berichten in de chat die je met een ster gemarkeerd hebt.