AMD Smart Access Memory (SAM) is nieuw sinds de introductie van de AMD Ryzen 5000 CPU’s, maar ondertussen is de technologie ook beschikbaar voor een brede selectie Ryzen 3000 CPU’s. Dat is een grote stap vooruit, want in tegenstelling tot de 5000-serie (bedankt, globaal chiptekort) zal je de 3000-serie wel nog kunnen kopen, of misschien heb je al een exemplaar in je huidige computer zitten.

AMD SAM zorgt ervoor dat je processor het volledige potentieel van het geheugen van je grafische kaart (VRAM) kan gaan benutten door via PCI Express meer dataoverdracht tussen de twee mogelijk te maken. Het resultaat kan een sprong in prestaties van 10 procent of meer beteken in bepaalde games of programma’s met een zware workload. In de meeste gevallen althans, want het kan ook zijn dat je een negatief resultaat opmerkt. Zelf testen is de boodschap.

AMD Sam: hoe werkt het?

Stap 1 / UEFI of niet?

SAM vereist dat je met je BIOS, CPU en moederbord aan de slag gaat. Wat uitdagender dan snel een knopje omzetten in een softwareprogramma. Om van AMD SAM gebruik te kunnen maken heb je een UEFI-installatie van Windows 10 nodig. Dit is de meest moderne variant van het BIOS (CSM is de oude legacy variant). Om dat te weten of je installatie UEFI ondersteunt type je in het startmenu systeeminformatie of msinfo in. In het overzicht zal je dan bij BIOS-modus UEFI zien staan. Is dat niet het geval dan zal je Windows opnieuw moeten installeren. Gelukkig maken de meeste moderne installaties hier al gebruik van.

De meeste moderne Windows-installaties zijn UEFI.

Stap 2 / AMD SAM activeren

Om SAM te activeren moeten we in het BIOS zijn. Herstart hiervoor je computer en druk op Delete, F2, of de toets die aangegeven wordt tijdens het opstarten. In het BIOS gaan we vervolgens op zoek naar de instellingen Above 4G Decoding en Re-Size BAR Support. Het kan even zoeken zijn afhankelijk van de fabrikant van je moederbord, maar normaal vind je deze in het Advanced Settings-menu. Zorg ervoor dat beide instellingen op Enabled staan. Als je klaar bent druk je op de toets die je instellingen opslaat en het BIOS verlaat, zodat je terug in Windows terechtkomt. AMD SAM is nu geactiveerd.

Vanaf nu zal je de maximale prestaties uit je configuratie halen. Om per spel te zien hoe groot het verschil is raden we je aan om een vergelijkende test te doen met SAM aan en uit. Enkele games waarin je zeker een verschil zal merken zijn Assassin’s Creed: Valhalla en Call of Duty: Black Ops Cold War. AMD SAM zorgde in ons geval bij deze eerste voor een verschil van maar liefst 18 frames per seconde, zoals te zien op bijgevoegde screenschots. Zeker de moeite dus voor enkele minuten werk.