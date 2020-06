Wie al vertrouwd is met het bewerken van video kent ongetwijfeld Adobe Premiere Pro. Het programma kan echter nogal intimiderend zijn en daarom is er Adobe Premiere Rush, een veel eenvoudiger alternatief.

Op het moment van schrijven bevinden we ons aan het einde van de lockdown en dan gaan velen – nu ze nog tijd hebben – nog snel creatief aan de slag met de zaken die ze thuis hebben liggen. Aangezien dat bij iedereen wel een smartphone is, zagen we dan ook veel filmpjes online verschijnen van gezinnen die een leuk idee omzetten in de praktijk.

Je kan zo’n filmpje natuurlijk in één take opnemen en online gooien, maar vaak heb je nood aan meerdere camerahoeken, een titel aan het begin en aftiteling op het einde en natuurlijk een leuk deuntje om het geheel te ondersteunen. Rush Premiere is daar perfect voor, want het maakt videobewerking zo eenvoudig mogelijk. Het programma van Adobe is gratis te gebruiken, maar je hebt dan wel de beperking dat je maar drie video’s mag exporteren voordat er je gevraagd wordt om over te stappen op de betalende versie van het programma die 12,09 euro per maand kost. Voor een enkele video moet de gratis variant echter genoeg zijn. We leggen je hieronder de belangrijkste functies uit.

Als je het gevoel hebt dat je video wat aan de lange kant is, dan raden we de Speed functionaliteit aan.

Stap 1 / Een nieuw project beginnen

Wanneer je Rush voor het eerst opstart, zal je een tutorial kunnen doorlopen die je alvast de belangrijkste zaken leert over het programma. Als beginner is dit zeker aan te raden, maar je kan ook meteen het programma induiken als je al wat meer ervaring hebt. Om een nieuw project te beginnen klik je linksboven op New Project en geef je een naam in. Er wordt nu gevraagd om de media te selecteren die je zal gebruiken. Selecteer deze en klik op Create. Rush zal nu al je videobestanden automatisch op de tijdlijn plaatsen. Het is dus handig om op voorhand reeds een selectie te maken.

Verzamel al je bestanden in dezelfde map.

Stap 2 / Simpele bewerkingstools

Links in de zijbalk zie je een aantal handige tools. Via het plusteken kan je achteraf nog bestanden toevoegen aan je project. De archiefknop geeft je een overzicht van al je bestanden. Links onderaan vinden we enkele tools terug. De split tool (sneltoets S), weergegeven door een schaar, laat je toe je video op een bepaald punt te splitsen. Wil je een clip kopiëren? Gebruik dan de Duplicate tool. Wil je meer controle, gebruik dan de Expand Audio (Ctrl + R) tool. Deze laat je toe om je audio apart te bewerken. Als je video zeer uitgebreid wordt en niet lineair is, gebruik dan de Control Tracks (Ctrl + T) tool. Hiermee kan je geknipte stukjes video of geluid naar boven en beneden slepen om ze apart te bewerken.

Splits de audio en video voor een betere workflow.

Stap 3 / Extra bewerkingstools

Aan de rechterkant vind je een aantal tools die je de mogelijkheid geven om je video er wat professioneler uit te laten zien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Titles, waarmee je een begin en einde kan toevoegen aan je video. Sleep je keuze naar je tijdlijn om er gebruik van te maken. Transitions zoals Cross Dissolve of Dip to Black zorgen ervoor dat je makkelijk overgangen kan maken tussen verschillende clips. Onder Color vind je allerlei voorinstellingen of presets terug die video een bepaalde stijl kunnen geven.

Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor zwart-wit of voor een van de filmpresets die alles er wat warmer en contrastvoller laten uitzien. Als je het gevoel hebt dat je video wat aan de lange kant is, dan raden we de Speed functionaliteit aan die je toelaat om saaie stukjes snel door te spoelen en andere extra te benadrukken. Let wel op dat dialoog al heel snel moeilijk te volgen zal zijn, dus beperk je best tot video zonder belangrijke geluiden. Audio aanpassen doe je met Audio, hier kan je het volume instellen van je clipjes of van de muziek die je gekozen hebt.

Tenslotte is er nog de Transform tool die je aanpassingen laat maken aan hoe je video eruitziet. Wil je bijvoorbeeld een stukje van de video afknippen, dan kan dat met de Crop tool. Wil je je beeld verplaatsten, draaien of doorzichtig maken, dan kan dat met de Basic Transform opties. Neem zeker even de tijd om met deze sliders te spelen en ze te leren kennen.

Tijd voor een filter?

Stap 4 / Exporteren

Wanneer je tevreden bent over je video in Rush, kan je deze exporteren via de Share optie linksboven. Links kan je voorinstellingen kiezen voor populaire bestemmingen, zoals YouTube of Facebook. Zo kan je dus je video makkelijk delen. De meeste instellingen worden automatisch gekozen en dat is ook aan te raden voor nieuwe gebruikers. Wil je een kleiner videobestand, dan verlaag je best de kwaliteit of de resolutie naar 1080p Full HD of 720p HD.