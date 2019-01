Veel mensen hebben een mobiel data-abonnement op hun telefoon, maar het blijft prettig als je gebruik kunt maken van wifi. Maak ‘m beschikbaar voor je gasten via een QR-code!

Met behulp van een QR-code kunnen gasten in no-time verbinding maken met je wifi-netwerk. Dat bespaart een gedoe met het intoetsen van het juiste wachtwoord bij het juiste netwerk. De camera van een iPhone of iPad herkent hem direct, ook veel Android smartphones en tablets hebben deze functie. Zo niet? Dan gebruik je een QR-scan app.

Qifi

Op de website www.qifi.org kun je een QR-code maken van je wifi-instellingen. Vul bij SSID de naam van je netwerk in en bij Key voer je het wachtwoord in. Klik op het oogje om het wachtwoord te zien. Je wil immers geen fouten maken! Moderne netwerken gebruiken WPA/WPA2, daar hoef je in principe niets aan te veranderen. Klik vervolgens op Generate. Heb je een verborgen netwerk? Vink dan de optie Hidden aan.

Nadat je op Generate! hebt geklikt komt de QR-code tevoorschijn. Deze kun je als HTML5 exporteren zodat je hem kunt gebruiken op een website. Praktischer is om hem op te slaan als .png en te verwerken in een document of om de code direct af te drukken en op een toegankelijke plek op te hangen. Met de camera van een smartphone of een QR-app zijn de wifi-instellingen nu direct overgezet.