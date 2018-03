Je harde schijf formatteren is niet genoeg om je data definitief te verwijderen. Wil je echt zeker zijn dat niemand aan je bestanden kan, bijvoorbeeld wanneer je de schijf wegdoet of verkoopt, dan heb je een programma nodig dat je geheugen overschrijft. Het gratis programma Darik’s Boot and Nuke is een van de beste keuzes om je gegevens permanent te wissen.

Opgelet: Darik’s Boot and Nuke is enkel te gebruiken als je data op een harde schijf staat, niet bij een SSD. Bereid je er ook op voor dat je computer vele uren zal moeten draaien om het verwijderproces te voltooien.

Darik’s Boot and Nuke

Darik’s Boot and Nuke moet vanaf een CD-ROM of USB-stick gedraaid worden, met de bijkomende voorwaarde dat je het programma kan booten. De software neemt minder dan 20 MB geheugen in, dus je hoeft niet speciaal te zoeken naar een drager met veel opslag. Download de tool vanop de website of via de link onderaan dit artikel: je krijgt nu een iso-bestand op je computer geplaatst.

CD-ROM

Afhankelijk of je een CD-ROM of USB gebruikt, moet je nu andere acties nemen. Voor een CD-ROM hoef je enkel met je rechtermuis op het iso-bestand te klikken en ‘Schijfkopiebestand branden’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Branden’, en laat de computer zijn werk doen.

USB-stick

Om een USB-stick ‘bootable’ te maken, gebruik ik het programma Rufus. Koppel je USB-stick met je computer, open Rufus en selecteer de stick onder ‘Apparaat’. Sla andere velden over en ga meteen naar ‘Creëer een opstartbare disk met’ en selecteer hier de optie ‘ISO image’. Klik op het schijf-icoontje ernaast en wijs Rufus naar het iso-bestand van DBAN. Klik vervolgens op Start om de app zijn werk te laten doen.

Harde schijf wissen

Voor je je CD-ROM of USB-stick kan gebruiken, moet je ervoor zorgen dat je computer deze ook effectief zal booten. Hiervoor ga je in de BIOS van je pc en navigeer je naar het onderdeel ‘Boot’. Hier krijg je een rangschikking te zien van drives – de drive die op de eerste plaats staat wordt door de computer standaard gebruikt om te booten. Verplaats USB of CD-ROM naar de top van de lijst. Start de pc opnieuw op om Darik’s Boot And Nuke te lanceren.

Om je complete systeem te wissen, druk je op de F3-toets. Je krijgt nu een overzicht met diverse wismethodes te zien. Op zich maakt het niet uit welke manier je selecteert, maar ik raad aan om dodshort te gebruiken. Het is een van de kortere wismethodes, maar op zich effectief genoeg om je data compleet weg te vagen. Kort is trouwens relatief: ook met dodshort zal je computer nog verschillende uren bezig zijn. Om het programma te starten typ je ‘dodshort’ (of een andere methode) en druk je op Enter.

Wil je een specifieke drive wissen? Druk bij het beginscherm op Enter. In deze modus kan je een harde schijf aanwijzen, onderaan vind je meer informatie over hoe je door het scherm navigeert. Heb je een drive aangewezen en een methode geselecteerd, klik dan op F10 om het proces in gang te zetten.