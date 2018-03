Dropbox is een van de populairste keuzes om bestanden in de cloud te bewaren. Het bedrijf geeft je standaard 2 GB aan vrije ruimte. Die hoeveelheid is gul als je enkel tekstdocumenten bewaard. Zet je echter regelmatig foto’s of video’s op je Dropbox, dan zal je vrij snel tegen de limiet aanbotsen. Overschakelen naar een betalende account betekent dat je minimum 8,25 euro per maand moet betalen, wat toch een grote sprong is. Heb je dat er niet voor over, dan kan je opteren om meerdere profielen op Dropbox aan te maken. Er zijn verschillende trucs om tegelijkertijd op die accounts aangemeld te blijven.

Browser

De gemakkelijkste manier om accounts te combineren is om er eentje via de desktop-app te gebruiken en een andere via de browser. Er zijn enkele nadelen aan. De web-app is niet even snel en intuïtief als de applicatie op desktop, en bestanden synchroniseren niet automatisch. Als je veranderingen aanbrengt aan een lokaal bestand, zal je dit opnieuw moeten uploaden naar de Dropbox-website. Of je moet natuurlijk het document rechtstreeks op dropbox.com aanpassen.

Gedeelde mappen

Heb je een persoonlijk en een werk-account die je beide regelmatig gebruikt en die je graag beter zou combineren, dan ben je misschien meer gediend met de mogelijkheid om gedeelde mappen aan te maken. Log je in op de Dropbox-website en klik rechts op ‘Nieuwe gedeelde map’. Je krijgt nu twee opties: een nieuwe map maken, of een bestaande map gebruiken. Kies de optie die in jouw situatie het gemakkelijkste is. Ongeacht de origine moet je Dropbox laten weten dat je het met je tweede account wil delen. Zorg ervoor dat ‘Kan bewerken’ geselecteerd staat. Klik op ‘Delen’ om de actie te voltooien. Via een e-mail die je krijgt zal je je andere account toegang kunnen geven tot de gedeelde map.

Dubbel inloggen

Wil je niet afwisselen tussen browser en desktop? Je kan ook twee Dropbox-mappen combineren. Als eerste stap moet je een extra Windows-account aanmaken. Hiervoor ga je naar ‘Instellingen’ en open je ‘Accounts’. Het eenvoudigste is om een extra lokaal profiel te maken waar je geen Microsoft-account aan moet verbinden. Hiervoor ga je naar ‘Gezin en andere personen’ en klik je op ‘Iemand anders aan deze pc toevoegen’. Vervolgens klik je in de vensters op ‘Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon’ en ‘Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen’. Nu kan je een gebruikersnaam en wachtwoord instellen.

Het is nu de truc om op je beide Windows-accounts tegelijk in te loggen. Dit doe je door de sneltoets Win+L te gebruiken en je op je andere account aan te melden. Installeer Dropbox en volg de gebruikelijke stappen om er je tweede Dropbox-account mee te verbinden. Wissel terug naar je vaste Windows-account en open Windows Verkenner. Open de C-drive en ga naar Gebruikers. Normaal gezien moet hier een map staan met de naam van je tweede Windows-account. Klik erop: hier moet normaal de Dropbox-map van je tweede account staan. Ziezo, nu heb je een tweede Dropbox-map bij de hand. Wil je niet altijd in Windows Verkenner duiken, dan kan je een snelkoppeling aanmaken door met je rechtermuis te klikken en ‘Nieuw’ te selecteren. Plaats de snelkoppeling na het aanmaken op je bureaublad. Om er zeker van te zijn dat je beide accounts synchroniseren moet je jezelf ingelogd houden op je beide Windows-profielen.