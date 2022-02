Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tegenwoordig is een laptop, smartphone of laptop onmisbaar in onze huishoudens. We gebruiken deze apparaten dagelijks. Het is dan ook flink balen als je apparatuur beschadigd raakt, bijvoorbeeld omdat je die laat vallen. Wanneer zijn deze apparaten nu wel of niet verzekerd tegen schade?

Schade melden bij inboedelverzekering

Als je schade hebt aan je tablet of smartphone dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij je inboedelverzekering. Deze verzekering dekt schade aan spullen in huis die niet ‘aard- en nagelvast’ zitten. Hierbij kun je denken aan meubels maar dus ook aan audio- en videoapparatuur. Je kunt de schade telefonisch of via een online schadeformulier bij de verzekeraar melden. Stuur bij de melding foto’s van de schade en de aankoopbon, zodat de verzekeraar de schade sneller kan afhandelen.

Schade opgelopen in huis

Belangrijk om te weten is dat de verzekeraar de schade aan elektronica niet altijd dekt. Of er wel of geen vergoeding komt, is afhankelijk van het soort schade, de verzekeraar en de dekking. Wanneer jouw apparatuur schade oploopt door brand, diefstal of waterschade in de woning, dan wordt de schade vrijwel altijd gedekt. Voor val-, stoot- en vloeistofschade heb je meestal een allrisk-dekking nodig. Vaak hanteren verzekeraars wel bepaalde voorwaarden voor deze schades. Deze vind je terug in de polisvoorwaarden. Soms moet je bijvoorbeeld een eigen risico betalen. In sommige voorwaarden zijn tablets en smartphones helemaal uitgesloten van dekking. Informeer dus bij jouw verzekeraar naar de mogelijkheden.

Schade buitenshuis

Steeds vaker nemen mensen waardevolle spullen mee naar buiten. Bijvoorbeeld om in de trein of bibliotheek te werken of studeren. Als je vaak buitenhuis gebruik maakt van deze apparatuur, dan is het verstandig om een buitenshuisdekking bij je verzekering af te sluiten. Hiermee verzeker je jouw laptop, smartphone of tablet ook tegen diefstal en schades buiten je eigen woning. De meeste verzekeraars bieden deze dekking aan. Let op: de verzekeraar vergoedt de apparatuur niet als deze buitenshuis wordt gestolen.

Schade of diefstal van apparatuur van de werkgever

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken we massaal thuis. Veel huishoudens zijn dan ook in het bezit van een laptop of telefoon van de werkgever. Raakt deze apparatuur beschadigd? Of is er sprake van diefstal? Dan deze apparatuur (meestal) verzekerd via de werkgever. Het is dus erg belangrijk om de schade, het verlies of de diefstal direct bij de werkgever te melden. Het kan zijn dat de werkgever de schade niet vergoedt als je nalatig bent geweest. Heb je een eigen zaak of ben je zzp’er? Dan is de apparatuur wel verzekerd via jouw eigen verzekering.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.