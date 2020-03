Binnenkort ga ik op pensioen en moet ik mijn eigen laptop en smartphone aankopen. Welke toestellen raden jullie aan?

In het Clickx vragenvuur beantwoorden we vragen die door lezers werden ingestuurd. Ook een vraag waar enkel echte Clickx-helden tegen opgewassen zijn? Stuur je vraag in en wie weet lees je binnenkort het antwoord op clickx.be en in het magazine!

Vraag: Eind dit jaar ga ik met pensioen. Zware kosten dus, want ik moet mijn GSM en laptop inleveren. Voor de toekomst zou ik dus graag een laptop aankopen die ook voldoende goed is om te streamen of films af te spelen. Welk toestel raden jullie aan? Voor de smartphone ben ik eveneens op zoek naar een goed toestel, eventueel te gebruiken als hotspot en met voldoende capaciteit voor foto’s, apps en andere bestanden. En in combinatie met welke provider?

Antwoord van Clickx:

Als je komt van een smartphone en laptop van je werk, is het verstandig om twee keer na te denken wanneer je die toestellen met je eigen geld gaat kopen. Dezelfde toestellen kopen die je had op je werk, is niet altijd de beste keuze aangezien je persoonlijke eisen wellicht niet hetzelfde zijn.

Bij de zoektocht naar een laptop komen verschillende elementen kijken. Als je op pensioenleeftijd op zoek gaat naar een laptop om voornamelijk series en films te kijken, dan is het niet erg als je laptop iets groter is en niet in een kleine rugzak past. Dit is dan ook een van de weinig gevallen dat we een laptop van 17 inch aanraden. Let hier goed op dat je kiest voor een Full HD-scherm (1920 x 1080 pixels) zodat je video’s in goede kwaliteit kan bekijken. Wat betreft interne specificaties maakt het niet heel veel uit welke processor je neemt, aangezien alle recente processoren geschikt zijn voor casual thuisgebruik. We raden je wel aan om minstens 8GB RAM-geheugen te nemen zodat Windows vlot zijn werk kan doen. Een goede optie is in dit geval de HP Laptop 17-ca0057nb. Hij is niet de snelste of lichtste laptop, maar heeft wel een groot 17,3-inch Full HD-display.

De zoektocht naar een nieuwe smartphone is tegenwoordig erg lastig door het enorm grote aanbod en erg uiteenlopende prijzen. Maak je alvast geen zorgen want voor minder dan 300 euro heb je al gauw een erg degelijk toestel. Als lokale opslag voor foto’s en video’s belangrijk voor je is, dan gebruik je hiervoor in feite best een aparte microSD-kaart. We raden ook aan om elke drie jaar een nieuw toestel te kopen, aangezien fabrikanten na die periode vaak stoppen met (security) updates. Als je dan van toestel wisselt en snel je foto’s wil meenemen, dan is een geheugenkaartje de beste optie. De toestellen die het langste security updates krijgen, zijn de Android One-toestellen. Die krijgen tot drie jaar na hun lancering maandelijks een update zodat je altijd van de beste beveiliging en nieuwste Android-software geniet. Twee goed geprijsde opties zijn in dit geval de Nokia 7.2 en de Motorola One Action. Qua pure prestaties zitten ze op hetzelfde niveau en zijn ze zeker geschikt voor de gemiddelde gebruiker. De Nokia 7.2 is iets duurder en daarvoor krijg je betere camera’s (48MP-hoofdcamera) en een beter display in ruil. De Motorola One Action is op dit moment vooral een aanrader omdat hij 128GB lokale opslag aanbiedt onder de 200 euro en zijn algemene prestaties aanzienlijk beter zijn dan de concurrentie op dit prijspunt.

De kwestie van de provider is hier iets lastiger om te benoemen. Wij raden je aan om ten rade te gaan bij de provider van je vast internet- en tv-verbinding. Vaak hebben zij voordelige combopakketten met tv, vast internet en mobiele data die goedkoper zijn dan wanneer je bij een andere provider een abonnement zou afsluiten. Op die manier is je persoonlijke administratie ook makkelijker bij te houden.