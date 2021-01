De slimme verlichtingsmogelijkheden blijven evolueren en worden steeds toegankelijker. Zo heeft IKEA begin dit jaar nog een update uitgerold voor haar IKEA Home Smart-app, waardoor de verlichting bij zonsopgang of zonsondergang automatisch aan of uit kan worden geschakeld.

Toch zijn er ook talloze andere voorbeelden van hoe je slimme verlichting in je woning integreert. Dit gaat van kant-en-klare slimme lampen tot minstens even slimme stopcontacten die je netjes in de muur wegwerkt.

Een uniek voorbeeld van zo’n kant-en-klare oplossing vinden we bij het Loris-ledpaneel. Dit ledpaneel kan variëren van warm wit licht tot helder daglicht. Bovendien kan je het licht ook in alle mogelijke kleuren omzetten. Dimmen doe je met een afstandsbediening, maar helemaal mooi wordt het pas als je de ZigBee-technologie onder de loep neemt. Hierdoor kan je het Loris-ledpaneel per slot van rekening helemaal in je smart home integreren. Aansturen doe je dan bijvoorbeeld gewoon via Amazon Alexa en een integratie met Osram Lightify behoort ook gewoon tot de mogelijkheden.

Domme lampen, slimme alternatieven

Het gebruik van slimme verlichtingssystemen zoals het Loris-ledpaneel, maar denk bijvoorbeeld ook aan de bekendere lampen van Philips Hue, is inderdaad de meest laagdrempelige manier om smart verlichting in je huis te integreren. Toch hoef je niet automatisch naar slimme verlichting te grijpen en kan je ook gewoon een lampdirect led-paneel gebruiken.

Een eerste alternatieve methode: slimme fittingen gebruiken. De slimme fitting moet je dan gewoon tussen de armatuur en de lamp plaatsen. Een voorbeeld daarvan is de Koogeek Smart-lampadapter. Met deze adapter kan je de stroomvoorziening naar de lamp besturen via de Koogeek-app of Siri. Daarnaast kan je alles ook meteen digitaal monitoren.

Een tweede methode is door slimme stekkers te gebruiken. Het principe hiervan is eigenlijk hetzelfde en het lijkt sterk op de tijdschakelklokken die we vroeger gebruikten, maar dan een tikkeltje intelligenter. Met een slimme stekker kan je bijvoorbeeld de stroomvoorziening naar een ventilator programmeren en aansturen, maar je gebruikt het bijvoorbeeld ook voor je kerstboom- of bureauverlichting. Dergelijke slimme stekkers zijn er intussen in overvloed en de mogelijkheden verschillen vaak sterk. Ook hier kan je kiezen voor Koogeek. Ook TP-Link en Eve worden vaak geprezen.

Nog een alternatief is door slimme schakelaars en knoppen te gebruiken. En dit is meteen een goede oplossing om je ledpanelen slim aan te sturen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat je dit echt heel mooi kan wegwerken. Je behoudt dan de functionaliteiten van een klassieke schakelaar, maar je beschikt tegelijkertijd ook over slimme functionaliteiten.

Integratie in een smart home

Het leukste is het natuurlijk wel wanneer slimme verlichting niet op zichzelf staat, maar kan worden geïntegreerd in je smart home. Ook hier zijn er verschillende producenten die overkoepelende slimme oplossingen aanbieden. HomeWizard, dat in 2014 nog de Startup Challenge van VerenigingEigenHuis won, is daar een voorbeeld van. Met hun oplossingen kan je bijvoorbeeld een kleurenledlamp koppelen aan een deurcontact. Wanneer er dan een inbreker wordt opgemerkt, kleuren de lichten rood en beginnen ze te knipperen. Dankzij deze alarmverlichting, dat bovenop het bestaande auditief alarm komt, worden omstaanders nog nadrukkelijker gewaarschuwd en neemt de inbreker gegarandeerd de benen.

Het nadeel van dergelijke systemen is wel dat je altijd afhankelijk bent van de fabrikant en de functionaliteiten die hij aanbiedt. Net daarom kunnen DIY-domoticasystemen toch interessanter zijn. Met onder meer Domoticz en DomotiGa bestaan er goede open source-systemen, maar het gebruik ervan is natuurlijk een stuk complexer.