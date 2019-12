Slimme lampne scheppen heel wat mogelijkheden in huis. In deze koopgids geven we je advies waar je de verstandige lampen het beste haalt.

De donkere dagen zijn er weer! Tijd om het lichtplan in huis eens goed onder handen te nemen met slimme verlichting! Maar welk merk is het beste en waar trek jij de grens?

De naam ‘Slimme verlichting’ is een beetje verraderlijk. Het zou eerder ‘programmeerbare verlichting’ moeten heten, of ‘instelbare verlichting’. Toch schept deze nieuwe techniek een zee van mogelijkheden voor in huis. Waar je voorheen in de weer moest met dimmers om je licht feller of zachter te zetten, regel je dat nu immers met een druk op de knop of via een app. Een andere kleur licht? Ook dat is geen enkel probleem. Sommige lampen kunnen zelfs meer kleuren aan dan de gemiddelde regenboog!

Wat maakt deze verlichting slim?

De meeste slimme verlichting kun je bedienen met het optionele schakelmateriaal. Van sommige systemen zijn er zelfs kleefbare schakelaars verkrijgbaar, zodat je geen verschil merkt met een normale schakelaar. Je hebt dan in feite een lamp met een afstandsbediening, waarbij je vaak ook een dimfunctie ter beschikking krijgt. Praktisch en in sommige situaties een heuse redding, maar niet bepaald slim. Echt slim wordt zo’n systeem pas wanneer je hem koppelt met het internet en gebruik maakt van de bijbehorende apps of de mogelijkheden van het platform IFTTT. Niet alle slimme lampen zijn overigens te koppelen met IFTTT: Osram lightify en Innr hebben deze mogelijkheid bijvoorbeeld niet.

Op de timer

Zo kun je lampen laten werken op een timer. Schakel de lampen in de woonkamer in zodra de zon ondergaat, dim het licht na 22.00 uur en gebruik eenzelfde routine in de ochtend, zodat je nooit in het donker de kamer binnenloopt. Een praktische toepassing, die bovendien ook tijdens vakantieperiodes bijzonder handig is: zo lijkt het alsof er altijd iemand thuis is, zeker omdat je op niet-vakantiedagen hetzelfde schema gebruikt. Vrijwel alle Slimme Lampen hebben een dergelijke functie, mits je ze koppelt met het internet.

Zenuwcentrum

Het besturingsgedeelte van slimme verlichting zit hem in de koppeling met het internet. De meeste systemen, zoals Philips Hue en IKEA Trädfri, gebruiken een kastje dat je op de router moet aansluiten. Deze hub communiceert tussen de cloudservice van het merk en je lampen in huis. De lampen van merk LIFX, dat sinds kort ook in ons land verkrijgbaar is, hebben geen hub nodig. Zij maken zelf contact met het internet. De lampen zijn wel wat duurder dan die van Philips Hue, maar je hebt geen hub nodig. Onlangs heeft Philips Hue een nieuwe serie lampen geïntroduceerd, die via bluetooth met een speciale app kunnen communiceren. Daarmee kun je wel gebruikmaken van de speciale lichtinstellingen van de lampen, maar ze niet koppelen aan timers of bijvoorbeeld het platform IFTTT. Je kunt het systeem later overigens wel uitbreiden met zo’n hub, waardoor het een leuke kennismaking is met de mogelijkheden.

IFTTT

Ieder systeem heeft zo zijn eigen app met bijbehorende functies, maar helemaal indrukwekkend wordt het wanneer je jouw slimme lampen koppelt aan IFTTT. Dan kun je heel wat nieuwe en stoere functies toepassen! Zo kun je via Weather Underground instellen dat het licht warm is wanneer het buiten regent en koeler wanneer het buiten heel warm is. Of de lichten even laten knipperen wanneer er een reactie binnenkomt op Instagram of Facebook. Je kunt de lampen ook laten reageren op diensten als Nest Cam, Ring en zelfs Fitbit. Op die manier kun je heel indrukwekkende lichtplannen maken, waarbij sommige mensen tijdens hun vakantie zelfs de lampen ’s nachts laten reageren op de bewegingsmelder buiten, zodat er niet alleen meteen een lamp buiten aanspringt, maar ook achtereenvolgens op de slaapkamer, de overloop, de woonkamer en de hal. Dat schrikt best af!

Extra functies

Bij het kiezen van je slimme lampen moet je goed nadenken over je voordeel. Welke mogelijkheden zoek je? De meeste sets beschikken (al dan niet met een hub) over een timerfunctie en slimme functionaliteiten via een app. Wil je een schakelaar of dimmer bijkopen? De ene set heeft die wel, de ander niet. Zo heeft LIFX geen losse schakelaars en bedien je ze volledig via een app. IKEA Trädfri en Philips Hue hebben wel een assortiment aan schakelaars en knoppen, waarbij die van IKEA veelal rond zijn en die van Philips nog wat extra functies bevatten. Philips Hue heeft daarbij ook bewegingsmelders voor binnen en buiten.

Model en kleur

Een niet de vergeten aspect van de keuze voor jouw slimme systeem, is de vorm van de lamp. Merken als Philips Hue en IKEA Trädfri, Innr en Osram Lightify zijn gebaseerd op normale gloeilampen, terwijl LIFX er futuristische modellen op nahoudt. Bovendien kun je per merk kiezen voor normaal wit licht dat je kunt dimmen of licht in alle kleuren van de regenboog. En dan zijn er nog lichtstrips, lichtbakken en kant-en-klare armaturen, waar Philips weer heel ver mee is.

Het verhaal van de prijs

Bij sommige producten krijg je waar je voor betaalt. Slimme verlichting is een goed voorbeeld. IKEA biedt een goede prijs/kwaliteitsverhouding, maar is minder uitgebreid dan marktleider Philips Hue. Voor de lampen van LIFX heb je weer geen hub nodig, maar de lampen zijn per stuk wat duurder. Reken voor een kleurenlamp 50 tot 60 euro, voor een lamp met warm wit licht circa 30 euro. Daarbij kun je besparen met merken als Innr, die compatibel zijn met de Hue bridge. Kijk daarbij zeker naar de compatibiliteit, soms zijn niet alle functies met elkaar compatibel.

Philips Hue

De absolute marktleider op het gebied van slimme verlichting. Philips kwam als eerste met het concept van slimme verlichting en heeft het in de loop der jaren flink doorontwikkeld. Onlangs introduceerden ze lampen die je via bluetooth kunt bedienen, zodat je niet meteen hoeft te investeren in een hub. De lampen werken goed, zijn veelzijdig en geven een mooi licht. De app is uitgebreid en werkt intuïtief. Philips Hue werkt samen met Google Assistent, Amazon Alexa en Apple Homekit, zodat je de lampen met je stem kunt bedienen. Nadeel is de prijs: per lamp tel je een flink bedrag neer. Onze tip? Kijk naar startersets. Daar koop je regelmatig lampen met een schakelaar voor een kleine meerprijs boven de lamp alleen.

Website. www.meethue.com

LIFX

LIFX is de maker van de allereerste kleurenledlampen met ingebouwde wifi. Dat bespaart je de kosten van de hub. De verlichting is op allerlei verschillende manieren via de app te personaliseren en te automatiseren voor jouw ultieme sfeer. Zo kunnen de felheid en de kamertemperatuur automatisch worden aangepast aan het omgevingslicht en de tijd van de dag. De producten werken naadloos samen met de bekende stembesturingssystemen, waaronder Google Home, Amazon Alexa en Apple Homekit, waardoor je de lampen ook kunt bedienen met je stem. LIFX is bovendien de enige leverancier die de laatste instelling van de lamp onthoudt, ook wanneer de originele lichtschakelaar gebruikt wordt. Naast futuristisch vormgegeven lampen heeft LIFX ook lichttegels en lichtslangen.

Website. www.lifx.com

IKEA TRÅDFRI

Sinds een paar jaar is de IKEA slimme verlichting verkrijgbaar. Het is een stuk goedkoper dan bovengenoemde opties, maar ook wat minder veelzijdig. De lampen zijn ongeveer de helft van de prijs van bovengenoemde merken. De hub is wenselijk voor aanzienlijk meer functionaliteiten, maar ook dan is een koppeling met IFTTT bijvoorbeeld geen optie. De lampen zijn – via een omweg – wel te koppelen met een Hue bridge, wat mogelijkheden geeft voor de standaard witte lampen.

Website: www.ikea.nl

Innr smart light

Innr smart light zorgt voor een passende verlichting om de juiste sfeer te creëren, die kan worden aangepast voor het moment van de dag. Alle scènes zijn eenvoudig aan te passen met de gratis Innr-app. Omdat de app-instellingen zowel rechtstreeks in de buurt van het netwerk als via de cloud worden gemaakt, kunnen acties ook op afstand worden gestart. De lampen zijn een stuk goedkoper dan die van Hue of LIFX en bovendien te koppelen aan Philips Hue. Dat maakt het een geweldige uitbreidingsmogelijkheid tot dit systeem. Op zichzelf heeft Innr overigens ook genoeg opties en functies om goed voor de dag te komen.

Website: www.innrlighting.com