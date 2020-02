VPN staat voor Virtual Private Network. Dit is een extra beveiligde internetverbinding waarmee lastiger te achterhalen is wie en waar je bent. Met een VPN geniet je meer privacy doordat je internetverkeer door een versleutelde 'tunnel' wordt geleid.

Een VPN heeft meerdere voordelen maar ook een aantal nadelen. Lees snel verder om te bepalen of een VPN geschikt is voor jou.

Voordeel: anoniemer internet gebruiken en meer privacy

Op het moment dat je een VPN gebruikt om internet te benaderen, kunnen derde partijen je minder goed volgen en minder makkelijk informatie onderscheppen. Zo heb je meer privacy met betrekking tot advertentiebedrijven, de overheid en internetproviders. Het is wel belangrijk om te weten dat de website weet wie je bent op het moment dat je op een website inlogt met een bestaand persoonlijk account. Om maximale privacy te garanderen valt het aan te raden om ook een adblocker te installeren. Deze blokkeert namelijk volgcookies. Een VPN wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld de blokkades op werk of de universiteit te omzeilen. Dit soort plekken hebben soms een blokkade op bijvoorbeeld social media websites. Door een VPN te gebruiken, kun je deze gemakkelijk omzeilen. Ook geoblokkades kun je omzeilen, waardoor je bijvoorbeeld content kunt bekijken die in je eigen land niet beschikbaar is. Door een VPN wordt je IP-adres gewijzigd in het IP-adres van de server, waardoor het lijkt alsof je je in een ander land bevindt. Vaak sluit je al voor een paar euro per maand een abonnement af bij een VPN-provider. Je kunt bijvoorbeeld energie vergelijken om te besparen op de energierekening van jouw apparaten en het bespaarde bedrag gebruiken om een VPN-service af te sluiten.

Voordeel: veilig internetten

Met een VPN kun je veiliger internet gebruiken. Dit geldt zeker op een openbaar wifinetwerk, waar de netwerkbeheerder of een hacker jouw gegevens kan onderscheppen als je je aanmeldt op het netwerk. Als jij bijvoorbeeld tijdens het reizen naar je werk gebruikmaakt van wifi in de trein is het verstandig om een VPN-verbinding te gebruiken om online te gaan. Een slimme hacker kan namelijk zelfs inbreken op jouw computer als je versleutelde websites bezoekt. Het VPN zorgt ervoor dat de complete verbinding versleuteld is waardoor er geen gaten vallen waar de hacker gebruik van kan maken. Hierdoor kun je veilig internetbankieren of mailen terwijl je gebruikmaakt van wifi. Je kunt hiervoor ook je 4G-verbinding van je telefoon gebruiken, maar dan verbruik je meer data terwijl veel mensen dit verbruik zo laag mogelijk willen houden.



Nadeel: trager internet

Een VPN-verbinding kan ervoor zorgen dat je internet trager wordt. Je surft namelijk via een omweg. In plaats van rechtstreeks via je eigen server een webpagina te bezoeken word je eerst naar de server van de VPN-aanbieder gestuurd. Vanaf hier laadt de webpagina. In veel gevallen zal je hier weinig last van hebben, maar wanneer je bijvoorbeeld grotere bestanden downloadt of video’s wilt streamen gaat dit trager en kan de stream haperen. Ook kost het even tijd om de veilige en anonieme VPN-verbinding op te zetten.

