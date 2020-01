Is jouw databundel ook zo snel leeg? Je kunt natuurlijk denken aan een upgrade van je pakket, maar heb je wel eens gekeken naar het dataverbruik van je iPhone?

De functie Databesparingsmodus is nieuw in iOS 13 en schakelt alle achtergrondcommunicatie uit op je iPhone, enkel de belangrijkste gegevens van de geopende app of apps op de achtergrond worden binnengehaald. En dat zal je onderweg flink wat data besparen! Bovendien kun je de functie ook op wifinetwerken toepassen.

Stap 1 / Mobiele data op je iPhone

Ga op je iPhone naar het menu Instellingen > Mobiel netwerk. Daar vind je, onder Mobiele Data, de functie Opties mobiele data. In het daarop volgende scherm komt de functie Databesparingsmodus tevoorschijn. Activeer deze om direct achtergrondapplicaties te onthouden van hun internetverbinding!

Beperk de toegang tot het dure mobiele internet.

Stap 2 / Wifi

Je kunt deze Databesparingsmodus ook inschakelen op bepaalde wifinetwerken. Bijvoorbeeld omdat je weet dat het netwerk bij je schoonouders te slecht voor woorden is, of omdat je liever geen back-ups maakt van je foto’s over het gratis netwerk van je kroeg. Ga daarvoor naar Instellingen > Wifi en klik op het Info-symbool naast het netwerk dat je wil beperken. Klik in het volgende scherm op Databesparingsmodus.