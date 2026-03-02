Android 10 wordt beveiligingsrisico: Microsoft stopt Defender-ondersteuning eind maart

Wie nog een toestel met Android 10 gebruikt, moet dringend schakelen. Microsoft trekt op 31 maart 2026 definitief de stekker uit beveiligingsupdates en technische ondersteuning voor Microsoft Defender op deze Android-versie.

Dat betekent concreet: geen nieuwe beveiligingspatches, geen bugfixes en geen ondersteuning meer via officiële kanalen. En dat binnen minder dan drie weken. Microsoft kondigde eind januari al aan dat de ondersteuning zou stoppen, maar de deadline komt nu snel dichterbij. Bestaande Defender-installaties op Android 10 blijven technisch gezien nog functioneren, maar krijgen geen updates meer.

Zonder nieuwe beveiligingsdefinities en fixes wordt het risico op misbruik met de maand groter. Voor bedrijven die sterk vertrouwen op Microsoft Defender als mobiele dreigingsbescherming, valt daarmee een belangrijke verdedigingslaag weg.

Legacy-hardware wordt probleem voor IT

De beslissing legt de verantwoordelijkheid volledig bij IT-beheerders. Toestellen die niet kunnen upgraden naar Android 11 of hoger, moeten vervangen worden of via een alternatieve beveiligingsoplossing beschermd worden. Microsoft stelt dat “geen administratieve actie vereist is om deze wijziging te laten ingaan”, maar in de praktijk betekent dit voor veel organisaties een inventarisatie van verouderde toestellen, mogelijke OS-upgrades en in sommige gevallen vervanging van hardware.

Wat Microsoft niet expliciet verduidelijkt, is of telemetrie en rapportage vanuit Android 10-toestellen blijven werken binnen het Defender XDR-dashboard. Voor IT-afdelingen die niet meteen kunnen upgraden, is dat een cruciale vraag. Zodra compatibiliteit met rapportage of monitoring wegvalt, verliezen beheerders ook hun zicht op potentiële dreigingen binnen die toestellen. Meer details over de wijziging zijn terug te vinden in het Microsoft 365 Admin Center onder bericht-ID MC1222977.

Android 10 bereikt zijn eindpunt

Na 31 maart 2026 zijn Android 10-toestellen zonder upgradepad in feite verweesde endpoints binnen bedrijfsnetwerken. Zonder actieve bescherming en zonder ondersteuning vormen ze een zwakke schakel in de beveiligingsketen. Voor organisaties die hun mobiele beveiliging ernstig nemen, is uitstel dus geen optie. De klok tikt, en Android 10 heeft nu wel degelijk zijn definitieve eindpunt bereikt.