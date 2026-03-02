Windows 11 krijgt eindelijk nuttige audio-upgrades

Microsoft werkt verder aan een reeks opvallend praktische audiovoorzieningen voor Windows 11. Een deel daarvan kun je nu al testen via de Insider-builds. Centraal staat de functie Shared Audio, waarmee je audio simultaan kunt delen met meerdere hoofdtelefoons of oortjes, vergelijkbaar met wat Apple-gebruikers al langer kennen van de iPad.

De functie werd vorig jaar aangekondigd, maar krijgt nu een reeks verbeteringen die ze een stuk bruikbaarder maken in het dagelijks gebruik. Dat meldt Neowin.

Aparte volumeregeling per luisteraar

De belangrijkste nieuwigheid: aparte volumeschuivers per verbonden toestel. Tot voor kort werd het volume van beide gekoppelde hoofdtelefoons tegelijk aangepast. Dat betekende compromissen sluiten als je samen een film keek of muziek luisterde. Met de nieuwste update krijgt elk toestel een eigen volumeregelaar in het Control Center via Shared Audio (Preview). Zo kan elke luisteraar het geluidsniveau afstemmen zonder de andere te beïnvloeden. De algemene volumeknop in het systeemvak blijft wel bestaan en kan nog steeds beide toestellen tegelijk bedienen. Het is een kleine aanpassing, maar eentje die de functie meteen een pak volwassener maakt.

© Neowin

Microsoft voegt daarnaast een aparte tray-indicator toe. Wanneer Shared Audio actief is, verschijnt er een luidsprekericoon met twee personen naast het Wi-Fi-symbool in de taakbalk. Die indicator dient niet alleen als visuele bevestiging, maar ook als snelle toegang tot de functie zonder eerst het Actiecentrum te openen.

Ondersteuning voor meer headsets

De compatibiliteit wordt eveneens uitgebreid. Onder meer de Samsung Galaxy Buds 4, Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Sony WF-1000XM6 en de Xbox Wireless Headset worden nu ondersteund. Er is wel een belangrijke beperking: Shared Audio blijft voorlopig exclusief voor Copilot+ PC’s. Wie een ‘klassieke’ Windows 11-pc met een traditionele processor gebruikt, kan de functie nog steeds niet activeren.

De focus op audio lijkt geen toeval. Microsoft voegde recent ook ondersteuning toe voor MIDI 2.0 in Windows 11, wat het platform interessanter maakt voor muzikanten en producers. Shared Audio voelt eindelijk als een volwaardige toevoeging, al blijft het jammer dat niet elke Windows-gebruiker ermee aan de slag kan.

Wie een compatibel toestel heeft en niet wil wachten, kan de verbeteringen nu al uitproberen via build 26300.7939 (Dev Channel) of 26220.7934 (Beta Channel). Zoals gebruikelijk bij Insider-updates worden de functies gefaseerd uitgerold, waardoor het enkele dagen of zelfs weken kan duren voordat ze zichtbaar worden.