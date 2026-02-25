Chrome-update dicht drie nieuwe beveiligingslekken met hoog risico

Google heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold voor Google Chrome. De update pakt drie recent ontdekte kwetsbaarheden aan die als ‘hoog risico’ zijn geclassificeerd. Volgens Google worden de lekken momenteel niet actief misbruikt, maar wie veilig wil blijven surfen, installeert de update best zo snel mogelijk.

Het gaat om Chrome-versies 145.0.7632.116 en 145.0.7632.117 voor Windows en macOS, en 145.0.7632.116 voor Linux. Voor Android is versie 145.0.7632.120 beschikbaar. In een bericht op de Chrome Releases-blog licht Srinivas Sista de drie gepatchte beveiligingsproblemen toe. Ze werden allemaal in februari gemeld door externe securityonderzoekers. Twee van de lekken hebben te maken met zogeheten out-of-bounds geheugenfouten, een klassiek maar gevaarlijk probleem. CVE-2026-3061 bevindt zich in de media-component van Chrome, terwijl CVE-2026-3062 in de WebGPU-compiler zit, meer bepaald in de Tint-component.

In beide gevallen kan foutieve lees- of schrijftoegang tot geheugen buiten de toegestane grenzen leiden tot crashes. In het slechtste scenario kan zo’n fout ook misbruikt worden om kwaadaardige code uit te voeren. De derde kwetsbaarheid, CVE-2026-3063, wordt omschreven als een ‘inappropriate implementation’ in DevTools. Hoewel de details beperkt blijven, wat gebruikelijk is bij beveiligingsupdates, krijgt ook dit lek een hoge risicobeoordeling.

Google heeft naast de desktopversies ook Chrome voor Android bijgewerkt naar versie 145.0.7632.120. Die mobiele versie dicht dezelfde drie kwetsbaarheden. Daarnaast is het Extended Stable Channel voor Windows en macOS geüpdatet naar Chromium 144.0.7559.225, wat vooral relevant is voor bedrijven die een tragere, stabielere updatecyclus hanteren.

Update Google Chrome meteen

Hoewel Google benadrukt dat geen van de lekken momenteel actief wordt uitgebuit, is snel updaten altijd aangewezen. Browserlekken worden vaak pas grootschalig misbruikt nadat technische details publiek worden. Normaal gezien werkt Chrome zichzelf automatisch bij op de achtergrond. Wie zeker wil zijn dat de nieuwste versie actief is, kan manueel controleren via Help > Over Google Chrome. De browser start dan meteen een updatecontrole. Begin maart wordt Chrome 146 verwacht, maar wie vandaag nog op een oudere 145-build zit, wacht beter niet tot dan.