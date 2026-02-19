Edge 145 heeft verbeterde wachtwoordmanager en slimmere Read Aloud

Microsoft heeft versie 145 van Microsoft Edge vrijgegeven in het Stable-kanaal. De update draagt buildnummer 145.0.3800.58 en werd eerder deze week al gefaseerd uitgerold. Nu publiceert Microsoft ook de volledige changelog.

Hoewel een groot deel van de vernieuwingen gericht is op bedrijven en IT-beheerders (waaronder een nieuwe Enterprise Preview ) brengt Edge 145 ook een reeks verbeteringen waar gewone gebruikers iets aan hebben. Een van de belangrijkste upgrades zit in de ingebouwde wachtwoordmanager. Die herkent nu beter verwante domeinen dankzij een nieuwe affiliatieservice. Daardoor kan Edge inloggegevens correct groeperen en automatisch voorstellen wanneer je tussen gerelateerde websites navigeert, zoals verschillende subdomeinen binnen dezelfde organisatie. Dat moet het aanmelden soepeler en consistenter maken. De uitrol van deze functie gebeurt wel gefaseerd. Alle details vind je in de release notes.

Ook op het vlak van adresgegevens wordt autofill slimmer. Wanneer je online een formulier invult, kan Edge voortaan voorstellen om je adres op te slaan. Bij een volgende invoer kan je die gegevens dan sneller opnieuw gebruiken.

Betere omgang met webapps

Edge 145 verbetert daarnaast de ondersteuning voor progressive web apps (PWA’s). De browser kan nu zelf bepalen of een link moet openen in een reeds geïnstalleerde webapp of in een nieuw browsertabblad. Dat zorgt voor een meer consistente ervaring bij webapps die zich als volwaardige applicaties gedragen. Daarnaast krijgt het profielmenu een opgefriste weergave, waardoor het makkelijker wordt om werk- en privéaccounts uit elkaar te houden.

Microsoft heeft ook gesleuteld aan Read Aloud in de pdf-lezer van Edge. De functie zou sneller opstarten en stabieler werken dan voorheen. Voorlopig gelden die verbeteringen enkel binnen de ingebouwde pdf-viewer. Verder bevat de update extra bescherming tegen kwaadaardige extensies die buiten de officiële kanalen worden geïnstalleerd.

Twee beveiligingslekken gedicht

Tot slot dicht Edge 145 twee beveiligingskwetsbaarheden. Eén daarvan is overgenomen uit de Chromium-basis en betreft een privilege-escalatielek dat werd geregistreerd als CVE-2026-26119. Daarnaast is er een Edge-specifieke fix voor CVE-2026-0102, een kwetsbaarheid die ongewenste automatische invulling van gegevens kon triggeren en zo mogelijk gevoelige informatie blootstelde.

Wie nog op Edge 144 zit, kan de update handmatig installeren via edge://settings/help. Zoals gebruikelijk verloopt de uitrol geleidelijk, waardoor het even kan duren voordat versie 145 bij iedereen verschijnt.