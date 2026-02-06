Word voor Windows wordt toegankelijker dankzij verbeterde navigatie

Microsoft rolt een belangrijke toegankelijkheidsverbetering uit voor Word voor Windows. De update richt zich specifiek op gebruikers die met schermlezers werken en moet het navigeren door documenten een stuk logischer en voorspelbaarder maken.

Tot nu toe bewogen de pijltjestoetsen in Word zich strikt op basis van de cursorpositie: wat er visueel boven of onder stond, was waar je naartoe ging. Dat leidde er in de praktijk toe dat schermlezergebruikers soms stukken tekst oversloegen, bijvoorbeeld bij kolommen, tabellen of afbeeldingen. Microsoft spreekt zelf van “een cruciale verbetering” en past die logica nu aan. Met de nieuwe navigatie volgt Word voortaan de natuurlijke leesvolgorde van het document.

Kolommen, pagina’s en tabellen werken intuïtiever

Concreet volgt de cursor voortaan veel beter de logica van het document. Sta je onderaan een kolom, dan brengt de pijltjestoets je automatisch naar de bovenkant van de volgende kolom, in plaats van op een onvoorspelbare plek te belanden. In documenten met meerdere pagina’s springt de cursor aan het einde van een pagina netjes door naar het begin van de volgende. Ook in tabellen is de navigatie aangepast: daar ga je nu horizontaal naar de volgende kolom binnen dezelfde rij, in plaats van verticaal naar de cel eronder. Dat maakt het volgen van tabellen en andere gestructureerde inhoud een stuk eenvoudiger voor wie niet visueel door een document navigeert.

Ook tekst rond afbeeldingen en initiaalletters (dropped caps) wordt nu correct meegenomen. Waar Word vroeger soms tekst oversloeg die naast een afbeelding of grote beginletter stond, wordt nu elke regel netjes doorlopen voordat de cursor verdergaat. De optie is standaard uitgeschakeld, maar is eenvoudig te activeren:

Open een Word-document en druk op Alt + F;

Druk op T voor Opties en daarna op A voor Toegankelijkheid;

Ga met Tab naar ‘Leesvolgorde gebruiken voor navigatie met pijltjestoetsen’;

Druk op Spatie om de optie aan te vinken;

Bevestig met Enter.

© Microsoft

Beschikbaar in recente versies van Word

De update wordt uitgerold naar Word voor Windows versie 2603 (Build 19727.20000) of nieuwer. Voor gebruikers van schermlezers is dit een kleine wijziging met een grote impact, en opnieuw een teken dat Microsoft toegankelijkheid steeds serieuzer neemt.