Chrome krijgt Microsoft Copilot en Google test eindelijk verticale tabbladen

Google Chrome blijft met ruime voorsprong de populairste browser ter wereld. Ondanks de soms opdringerige pogingen van Microsoft om gebruikers richting Edge te duwen, lijken veel mensen gewoon niet te willen overschakelen. Dat lijkt Microsoft nu zelf ook te erkennen. In de officiële Microsoft 365 Roadmap is namelijk een nieuwe vermelding opgedoken: het bedrijf bouwt aan een Copilot-extensie voor Google Chrome.

De uitbreiding brengt Copilot Search en Copilot Chat rechtstreeks naar de browser. Gebruikers zullen daarmee webpagina’s kunnen samenvatten, vragen kunnen stellen en zelfs zoeken in bedrijfsdata zonder tussen tabbladen te moeten springen. In de roadmapbeschrijving benadrukt Microsoft dat dit vooral is gericht op zakelijke klanten, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een enterprisefunctie later ook een consumentenvariant krijgt. De uitrol staat voorlopig gepland voor februari 2026, zo meldt Neowin.

Dat Copilot nu richting Chrome trekt, is opmerkelijk, want tijdens Ignite 2025 profileerde Microsoft Edge zich nog als de “eerste veilige AI-browser voor bedrijven”. Microsoft haalde toen zelfs uit naar de concurrentie, zonder namen te noemen, door te insinueren dat andere browsers security inruilen voor productiviteit. Toch lijkt het bedrijf nu pragmatisch: als gebruikers niet naar Copilot in Edge komen, komt Copilot wel naar hen.

Chrome test eindelijk verticale tabbladen

Tegelijk pakt Google een van de meest aangevraagde functies in Chrome aan. In de nieuwste build van Chrome Canary is een volledig nieuw systeem voor verticale tabbladen opgedoken: niet langer een halfbakken zijpaneel, maar een echte lay-outoptie zoals al jaren bestaat in Edge, Vivaldi en via extensies in Firefox. De nieuwigheid werd eerst gespot door Windows Report.

De functie zit gewoon verstopt achter een eenvoudige rechtermuisklik: “Show tabs to the side”. Zodra je die selecteert, schuiven al je tabbladen naar een verticale balk aan de linkerkant. Volgens vroege testers werkt het verrassend vlot voor een experimentele build. Je krijgt volledige titels te zien, er is een ingebouwde zoekknop, tabgroepen worden ondersteund en je kunt de balk inklappen wanneer je meer werkruimte wilt.

© Windows Report © Windows Report

Voor wie vaak met meerdere vensters en schermen werkt, is dit geen kleine upgrade. Op moderne, brede monitoren is horizontale ruimte er meestal genoeg, maar verticale pixels zijn goud waard. Door tabbladen opzij te zetten, win je simpelweg meer ruimte voor je documenten, spreadsheets of websites. Het maakt Chrome een stuk overzichtelijker wanneer je met tientallen tabbladen werkt.

De functie zit nog in de testomgeving van Canary, dus verwacht wat ruwe kantjes, maar het feit dat Google het nu openlijk test, wijst op een vermoedelijke komst naar de stabiele versie.