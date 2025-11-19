Windows 11 krijgt eindelijk een volwaardig agendavenster in de taakbalk

Microsoft gaat de kalenderweergave in de taakbalk van Windows 11 eindelijk een upgrade geven. Die krijgt een volwaardig agendavenster.

De kalenderflyout onderaan de taakbalk in Windows 11 was tot nog toe behoorlijk kaal. Waar Windows 10 gebruikers een handig overzicht bood van hun afspraken, liet Windows 11 je achter met een sober maandkalendertje, waarin je weinig nuttige acties kon uitvoeren. Dat verandert binnenkort eindelijk.

Agendaweergave komt naar de taakbalk

Tijdens het event Ignite 2025 kondigde Microsoft aan dat het kalenderflyout een serieuze upgrade krijgt. Vanaf volgende maand verschijnt een nieuwe Agenda-weergave met een overzicht van je komende afspraken. Je ziet in één oogopslag wat er op de planning staat en krijgt knoppen om meteen een vergadering binnen te stappen of Copilot om hulp te vragen.

Opvallend detail: op de screenshot die Microsoft deelde ontbreekt nog altijd een knop om zelf nieuwe afspraken toe te voegen. Het agendavenster wordt daarmee wél functioneler, maar nog steeds niet zo compleet als in Windows 10.

Windows 11 blijft zoekende

Dat Microsoft pas vijf jaar na de lancering van Windows 11 werk maakt van een basisfunctie als een agenda-overzicht, is toch wel opmerkelijk. Zeker omdat het bedrijf de afgelopen jaren al heel wat kritiek kreeg voor het gestript en vereenvoudigd ontwerp van het OS. Windows 10-gebruikers die door het einde van de ondersteuning verplicht overstappen, ervaren Windows 11 dan ook niet altijd als vooruitgang. Kleine gemakken verdwijnen, terwijl er tegelijk steeds meer AI-functies worden geïntegreerd die niet iedereen even enthousiast maken.

Hoewel Microsoft met de nieuwe Agenda-weergave een duidelijk gemis oplost, blijft het gevoel hangen dat Windows 11 een besturingssysteem in opbouw is. De vernieuwde kalender is een stap in de juiste richting, maar we vragen ons vooral af waarom zo’n elementaire tool vijf jaar lang moest ontbreken.