Windows 11 krijgt nieuwe functie om crashes te analyseren: RAM-controle na ‘Blue Screen of Death’

Microsoft test in Windows 11 een functie die automatisch het RAM controleert nadat het systeem crasht met een ‘Blue Screen of Death’ (BSOD).

Zo wil Microsoft beter achterhalen welke fouten te wijten zijn aan geheugeninstabiliteit. De functie werd aangekondigd op de Windows Insider Blog en is momenteel beschikbaar in Windows 11 Insider Preview Build 26220.6982 (KB5067109) voor gebruikers in het Dev Channel. Na een systeemcrash of een zogenaamde ‘Blue Screen of Death’ verschijnt een pop-upvenster dat je aanbeveelt om een geheugenscan te plannen bij de volgende herstart. Je kunt kiezen om de scan over te slaan of ze meteen in te plannen.

Gericht op geheugenfouten

Voorlopig wordt de geheugendiagnose uitgevoerd na elke crash die tot een BSOD leidt. Microsoft gebruikt deze gegevens om beter te begrijpen hoe vaak systeemfouten verband houden met corrupte of instabiele RAM-modules. In latere versies wil het bedrijf de tool verfijnen, zodat de scan alleen nog wordt uitgevoerd bij crashes die vermoedelijk door geheugenproblemen zijn veroorzaakt.

Geheugenfouten behoren tot de lastigste problemen om te achterhalen. In tegenstelling tot CPU-instabiliteit kunnen kleine geheugenproblemen jarenlang onopgemerkt blijven, met sporadische crashes of zelfs data-corruptie tot gevolg. Dat risico geldt niet alleen bij defecte modules, maar ook bij XMP- of EXPO-geheugen, die standaard overklokt zijn. Wanneer de geïntegreerde geheugencontroller van de CPU die hogere snelheden niet aankan, kan dat leiden tot instabiliteit.

Nog in testfase

De nieuwe ‘Memory Diagnostic Scan’ maakt het eenvoudiger om zulke fouten vroegtijdig op te sporen en te verhelpen. De functie bevindt zich voorlopig nog in testfase en is enkel beschikbaar voor Windows Insiders. Wanneer de tool naar het brede publiek uitrolt, heeft Windows 11 er opnieuw een nuttige zelfdiagnose bij, eentje die veel frustrerende BSOD’s moet helpen verklaren.