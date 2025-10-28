Gebruikers klagen over Copilot AI in Microsoft 365-app

Dat Copilot AI steeds meer voet aan wal krijgt in de Microsoft 365-app is gebruikers een doorn in het oog.

Copilot werd in het begin gezien als een overzichtelijke en nuttige app, maar voor een aantal gebruikers is het tegenwoordig niet veel meer dan hinderlijke reclame voor Microsofts AI-assistent. De nieuwste versie van de Microsoft 365-app zorgt voor flink wat frustratie bij wie gewoon snel zijn Office-bestanden wil openen.

De Microsoft 365-app is al jarenlang het vertrekpunt voor wie Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden wilde bekijken of aanmaken, zowel lokaal als in de cloud. Maar een recente update voor Android en iOS heeft dat vertrouwde concept overhoopgehaald.

Copilot krijgt alle aandacht

Na de update draait de app vooral rond Copilot, Microsofts AI-hulpje. Zodra je de app opent, krijg je niet langer je recente documenten te zien, maar knoppen om met Copilot te chatten of AI-afbeeldingen te genereren. De klassieke functies zijn er nog, maar goed verstopt: je moet nu het hamburgermenu openen en handmatig naar je bestanden zoeken, een stuk omslachtiger dan voorheen.

Het lijkt erop dat Microsoft koste wat kost wil dat gebruikers met Copilot aan de slag gaan. Het AI-merk wordt inmiddels in bijna elk product geïntegreerd, van Windows 11 tot Office, en dat begint sommige gebruikers duidelijk te irriteren.

Boze reacties in appstores

Volgens Windows Latest regent het negatieve recensies op zowel de App Store als Google Play Store. Veel gebruikers geven de app slechts één ster, en klagen dat Microsoft de focus verlegt van productiviteit naar promotie van zijn AI-diensten. Of Microsoft iets zal doen met die feedback, valt nog te bezien. Eén ding is zeker: de push voor Copilot is nog lang niet voorbij.