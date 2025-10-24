Clippy maakt comeback in Microsoft Copilot

De nieuwe Copilot-avatar Mico, die tijdens gesprekken vrolijk meebeweegt en emoties toont, blijkt namelijk een geheim alter ego te hebben. Tik je er een paar keer op, dan verandert Mico plots in Clippy, de legendarische paperclip die ooit miljoenen Office-gebruikers op de zenuwen werkte.

Gebruikers op X ontdekten de verborgen functie als eersten: Clippy duikt op als volledig geanimeerde avatar, net zo levendig als Mico zelf. Officieel kun je hem nog niet als standaardassistent instellen, maar het is duidelijk dat Microsoft deze Easter egg met een knipoog heeft toegevoegd voor wie het icoon uit de jaren 90 nog kent.

Clippy en Office 97

Clippy verscheen voor het eerst in Office 97, bedoeld om gebruikers te helpen met handige tips. In de praktijk was de pratende paperclip vooral berucht: opduiken op het verkeerde moment was zijn specialiteit. Toch groeide Clippy later uit tot een cultheld: zo werd hij niet langer gehaat, maar gekoesterd als symbool van een nostalgisch computertijdperk.

Met zijn terugkeer in Copilot lijkt Microsoft die charme van vroeger te willen combineren met de nieuwste AI-snufjes. Naast de verborgen Clippy-modus krijgt Copilot ook een reeks andere verbeteringen, zoals groepschats tot 32 personen en de mogelijkheid voor de assistent om zelf te corrigeren wanneer je iets verkeerd aanneemt.

De Clippy-modus is voorlopig enkel beschikbaar in bepaalde Windows 11- en Microsoft 365-versies, en verandert niets aan de werking van Copilot. Het is puur een speelse toevoeging, eentje die laat zien dat Microsoft zijn gevoel voor humor nog niet verloren is. En eerlijk: als Clippy nu zijn comeback maakt, dan mag Rover de hond ook stilaan zijn koffers pakken voor een terugkeer.