Microsoft aangeklaagd voor het ‘verstoppen’ van goedkopere Microsoft 365-versie

De Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) sleept Microsoft voor de rechter. Volgens de toezichthouder zou Microsoft bewust een goedkopere versie van zijn kantoorsoftware hebben verstopt, om klanten richting het duurdere abonnement met Copilot te duwen.

De ACCC beweert dat die goedkopere optie pas zichtbaar werd wanneer gebruikers hun abonnement wilden opzeggen. Tijdens dat proces zouden ze plots een aanbod te zien krijgen om over te schakelen naar een Microsoft 365-formule zonder Copilot, aan hetzelfde tarief als voorheen. Daarmee zou Microsoft afhakers alsnog aan boord proberen houden, terwijl het die optie aanvankelijk nergens duidelijk vermeldde.

Microsoft 365 wordt duurder

In een reactie laat het bedrijf weten dat transparantie en vertrouwen belangrijke waarden zijn. “We werken constructief samen met regelgevende instanties om te verzekeren dat onze praktijken legaal en ethisch blijven”, aldus een woordvoerder aan ABC News. De aanklacht komt er kort nadat Microsoft had aangekondigd dat de prijzen van Microsoft 365 zullen stijgen. Het gaat om de eerste verhoging in jaren. Volgens het bedrijf zijn die hogere kosten deels te wijten aan inflatie, maar vooral aan de integratie van AI-functies in zijn producten, zoals Copilot.

Aanvankelijk kregen gebruikers slechts twee opties te zien: upgraden naar het duurdere Copilot-abonnement of hun licentie stopzetten. Pas wie daadwerkelijk op ‘annuleren’ klikte, ontdekte een derde mogelijkheid: een abonnement zonder Copilot aan het oude tarief. Volgens de ACCC is dat misleidend, omdat consumenten pas op het laatste moment een eerlijk overzicht kregen van hun keuzes.

Of de rechter zich bij dat oordeel aansluit, moet later blijken. Eén ding is zeker: de zaak zet de toenemende druk op techbedrijven in de verf om hun prijsstructuren en AI-gerelateerde abonnementen duidelijker te communiceren.