Paint krijgt update die je laat spelen met stijlen

Microsoft blijft zijn klassieke Paint-app omvormen tot een moderne, AI-gedreven beeldbewerker. Zo kun je straks met één klik een gewone foto omtoveren tot bijvoorbeeld popart of een ander visueel effect, zo laat de softwaregigant weten in een blog. De functie is te vinden onder het Copilot-menu in de werkbalk. Na het openen verschijnt er een zijpaneel met verschillende stijlen om uit te kiezen. Na het genereren van het resultaat kun je de afbeelding kopiëren, opslaan als apart bestand of direct toevoegen aan het canvas. Paint gebruikt hiervoor dezelfde AI-technologie die ook in andere Windows-apps opduikt, zoals Foto’s en Designer.

Paint-update enkel voor Windows 11

Volgens Microsoft wordt Restyle momenteel uitgerold naar Windows Insiders in de Canary-, Dev- en Bèta-kanalen van Windows 11. Windows 10-gebruikers hoeven de functie niet te verwachten, aangezien dat besturingssysteem geen reguliere updates meer krijgt.

De update volgt op eerdere verbeteringen aan Paint, waaronder ondersteuning voor transparantie, de mogelijkheid om projecten op te slaan en geavanceerdere tekenopties. De afgelopen jaren heeft Paint bovendien een grondige vernieuwing ondergaan: er kwam een donkere modus, ondersteuning voor lagen en achtergrondverwijdering, en een volledig herwerkt design dat beter aansluit bij de moderne Windows 11-interface. Dankzij deze updates is Paint uitgegroeid van een eenvoudige tekenapp uit de jaren 90 tot een verrassend krachtige beeldbewerker met functies die enkele jaren geleden nog ondenkbaar waren.