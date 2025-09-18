Microsoft Paint krijgt grote update met Photoshop-achtige projectbestanden

Microsoft blaast zijn klassieke Paint-app in Windows 11 nieuw leven in met een functie die verrassend veel wegheeft van Photoshop.

Microsoft blaast zijn klassieke Paint-app in Windows 11 nieuw leven in met een functie die verrassend veel wegheeft van Photoshop. Voor het eerst kunnen gebruikers hun werk opslaan als bewerkbare .paint-bestanden, zodat je een project later opnieuw kunt openen en verder bewerken. Dat meldt de softwarereus op zijn blog.

Volgens Dave Grochocki, Principal Group Product Manager bij Microsoft, is dit een van de meest gevraagde uitbreidingen: “We introduceren projectbestanden zodat je je creatie als een bewerkbaar Paint-project kunt opslaan en naadloos kunt verdergaan waar je gebleven was”, klinkt het.

Paint als gratis alternatief voor Photoshop

De toevoeging van projectbestanden (mét ondersteuning voor meerdere lagen) plaatst het tekenprogramma steeds nadrukkelijker in de categorie van volwaardige fotobewerkingsprogramma’s. Paint is al zo oud als de eerste versie van Windows (Windows 1.0 in 1985) en is al die jaren een simpele tekentool geweest. Microsoft heeft de sympathieke app de laatste jaren flink uitgebreid met onder meer lagen, transparantie-ondersteuning en nu dus ook een doorzichtigheidslider voor penseel- en potloodstreken. Microsoft positioneert Paint nu stilaan meer als een gratis, lichtgewicht alternatief voor Adobe Photoshop. Voor gebruikers die geen behoefte hebben aan geavanceerde tools, maar wel snel en eenvoudig foto’s of illustraties willen bewerken, lijkt de oude vertrouwde tool intussen ruimschoots toereikend.

De update wordt momenteel getest door Windows Insiders in de Canary- en Dev-kanalen. Verwacht wordt dat de nieuwe functies de komende weken breder worden uitgerold naar alle Windows 11-gebruikers.