1000 Hz-monitor op komst door samenwerking AMD en AntGamer

De Chinese fabrikant AntGamer wil met de hulp van AMD in 2026 een scherm op de markt brengen dat een verversingssnelheid van 1.000 Hz haalt.

Tijdens een productpresentatie in China stelde AntGamer eerst een monitor voor met een verversingssnelheid van 750 Hz, zo meldt ITHome. Dat toestel gebruikt een Fast TN-paneel en werd meteen als opstap gezien naar een volgende generatie. Het echte doel is immers een sprong naar 1000 Hz, iets wat tot nu toe enkel in onderzoeksprojecten opdook. De productpresentatie paseerde ook de revue op het Chinese sociale netwerk Weibo.

Om die snelheid haalbaar te maken, werkt AntGamer met technieken zoals local dimming en Black Frame Insertion (BFI), die moeten helpen om bewegingsonscherpte te verminderen en het contrast te verbeteren. Daarnaast zijn er ook aanpassingen nodig in de elektronische aansturing en de samenstelling van de displaycellen, zodat het paneel die enorme hoeveelheid beeldinformatie kan verwerken.

Samenwerking AMD

De samenwerking met AMD is opvallend. Samen met de chipfabrikant werd alvast een technisch whitepaper opgesteld om de haalbaarheid van zo’n extreem hoge frequentie te onderbouwen. Daarin gaat het niet alleen om het scherm zelf, maar ook om de grafische chips en de signaaloverdracht die nodig zijn om beelden aan zo’n tempo foutloos weer te geven. Volgens AntGamer gaat het dus niet enkel om een showcase, maar om een concreet traject richting commerciële beschikbaarheid.

Of er in de praktijk veel mensen zitten te wachten op 1.000 Hz, valt nog af te wachten. Vandaag zien we vooral interesse in hogere resoluties en OLED-schermen met verversingssnelheden van 240 tot 480 Hz. Toch kan deze ontwikkeling een belangrijke stap zijn om de limieten van bestaande paneeltechnologie verder te verleggen. Als alles volgens plan verloopt, krijgen we in 2026 een eerste blik op wat tot voor kort sciencefiction leek: een scherm dat elke seconde 1.000 beelden kan tonen.