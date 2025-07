Tien jaar geleden (inmiddels plus één dag) introduceerde Microsoft Windows 10. Het was de eerste Windows-versie die Microsoft gratis aanbood als upgrade. Wie een pc met Windows 7, 8 of 8.1 had, kon via Windows Update de upgrade binnenhalen. Na tien jaar komt er echter een einde aan de reguliere ondersteuning.

Vanaf 14 oktober 2025 ontvangt Windows 10 geen software-updates meer. Dat geldt zowel voor nieuwe functies als voor beveiligingspatches. Kwetsbaarheden die na die datum in het besturingssysteem worden ontdekt, blijven dus onopgelost. Maar dat is niet het enige: applicaties zullen na verloop van tijd niet meer werken, en Microsoft stopt ook met technische ondersteuning voor gebruikers die Windows 10 blijven gebruiken.

Systeemvereisten: TPM 2.0

Gebruikers die hun pc willen blijven gebruiken, wordt al geruime tijd aangeraden over te stappen op Windows 11. Dat kan gratis, mits de computer voldoet aan de nieuwe systeemvereisten. Bij oudere systemen is dat vaak het probleem: zij beschikken niet over een zogeheten TPM 2.0-module, die vereist is voor het nieuwe besturingssysteem.

TPM 2.0, oftewel Trusted Platform Module 2.0, is de beveiligingschip waarin Windows 11 cryptografische sleutels opslaat. Deze worden onder meer gebruikt voor het versleutelen van gegevens zoals wachtwoorden. Het probleem is dat veel oudere pc’s niet zijn uitgerust met zo’n module, en je die ook niet zomaar kunt toevoegen.

Zelfs als je pc nog vlot werkt, kan dat dus de reden zijn dat Windows 11 niet draait. Microsoft weigert de vereiste af te zwakken: de TPM-eis is volgens het bedrijf cruciaal voor de beveiliging van het besturingssysteem.

Betaalde updates voor Windows 10

Voor gebruikers met een niet-ondersteunde pc zijn er twee tijdelijke uitwegen. De eenvoudigste manier om de ondersteuningsperiode te verlengen met één jaar is via een van de volgende opties:

Extended Security Updates-programma: voor 30 dollar of euro kun je de ondersteuning van je Windows 10-pc verlengen tot 13 oktober 2026.

voor 30 dollar of euro kun je de ondersteuning van je Windows 10-pc verlengen tot 13 oktober 2026. Microsoft Rewards-punten: voor 1.000 Rewards-punten krijg je eveneens één jaar gratis updates voor Windows 10.

voor 1.000 Rewards-punten krijg je eveneens één jaar gratis updates voor Windows 10. Synchroniseer je data: maak je een back-up van je Windows-gegevens, dan ontvang je ook een jaar extra updates, tot 13 oktober 2026.

Het is dus zeker niet altijd nodig om te betalen voor extra software-updates. Let wel: dit zijn tijdelijke oplossingen die gebruikers extra tijd geven om over te stappen op Windows 11. Na 13 oktober 2026 kunnen alleen zakelijke klanten nog aanvullende updates kopen via het ESU-programma.

Is Windows 11 een ‘beter’ besturingssysteem?

Veel gebruikers blijven Windows 10 trouw uit angst voor bugs in Windows 11. In de praktijk blijkt het nieuwe besturingssysteem echter behoorlijk stabiel te werken. Natuurlijk zijn er nog wat kinderziektes, maar de meeste pijnpunten sinds de lancering in 2021 zijn inmiddels verholpen.

Daarbij biedt Windows 11 tal van extra functies, waaronder inmiddels ook enkele AI-mogelijkheden. Bovendien blijft het besturingssysteem de komende jaren nieuwe updates ontvangen, terwijl Windows 10 al geruime tijd geen vernieuwingen meer krijgt.