De nieuwe optie maakt deel uit van een update voor de Link to Windows-applicatie voor Android, waarmee Microsoft een eigen app voorziet om computers en smartphones aan elkaar te linken. Vroeger kon zoiets enkel via onofficiële apps. De update brengt nog enkele andere nieuwigheden met zich mee ook.

Vergrendelen, toegang tot klembord en meer

Met Link to Windows had je via je telefoon van op afstand al heel wat controle over je Windows-computer. Zo was het al mogelijk berichten uit te wisselen en notificaties te synchroniseren. Zelfs je pc van op afstand besturen was al een optie. Met de nieuwste update worden de mogelijkheden echter nog uitgebreid.

Zoals gezegd is het nu mogelijk om je computer van op afstand te vergrendelen. Dat kan via een nieuwe “Lock PC”-knop die is toegevoegd. Je pc wordt dan vergrendeld tot je terug bent. Ook wordt Phone Link uitgeschakeld.

De vernieuwde Link to Windows-applicatie voor Android – © Microsoft

Andere nieuwigheden zijn de mogelijkheid om de batterijstatus van je computer te raadplegen, evenals de status van de wifi. Voortaan kan je ook content van het klembord van je pc kopiëren en ook het versturen van bestanden tussen je computer en telefoon is mogelijk. In een blogbericht doet Microsoft alles uit de doeken.

Update voor Link to Windows

De nieuwe opties maken deel uit van een nieuwe update die Link to Windows naar versie 1.25071.165 brengt. De update wordt zoals gebruikelijk wel gestaag uitgerold, dus het zou kunnen dat je nog eventjes moet wachten alvorens je hem zelf voorgeschoteld krijgt. Voorlopig is de update ook enkel beschikbaar voor Android, niet voor iOS.