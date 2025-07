Microsoft belooft eindelijk trage Windows 11-prestaties aan te pakken

Windows 11 is natuurlijk al wel flink verbeterd sinds de lancering van het besturingssysteem in 2021, maar toch hebben gebruikers hier en daar nog steeds last van prestatieproblemen en trage reacties. Microsoft is hier echter van op de hoogte en wil hier nu ook echt actief iets aan gaan doen… maar dat kan het bedrijf niet alleen.

Feedback van Windows 11-gebruikers

Windows Latest geeft aan dat Microsoft leden van het Windows Insider Program nu extra aanspoort om feedback te geven wanneer Windows 11 trage prestaties levert. Dit kunnen de Insiders doen via ‘Desktop Environment > System Sluggishness’.

Microsoft probeert ook te benadrukken dat het toegewijd is aan het verbeteren van de prestaties van Windows 11. Het helpt het bedrijf dus als testers de grootste problemen in kaart kunnen brengen.

Vooral op oudere pc’s kunnen gebruikers merken dat het nieuwste besturingssysteem van de techgigant niet altijd even soepel loopt. Nieuwere pc’s, zoals bijvoorbeeld Copilot+ PC’s met ARM-chips, zijn dan wel weer beter geoptimaliseerd. Er blijft echter meer dan genoeg ruimte voor verbetering.

Automatische logs bij problemen

Het vragen om feedback van testers uit het Windows Insider Program is dus één manier waarop Microsoft meer wil leren over de elementen van Windows 11 die verbetering nodig hebben. Gebruikers moeten echter niet alle problemen zelf opmerken.

Los van de feedback die de testers kunnen geven, worden er nu bij Insiders ook automatisch logs verzameld wanneer hun pc’s traag reageren. Die logs worden lokaal bij tijdelijke bestanden opgeslagen. Op het moment dat je als gebruiker feedback besluit te geven, kan de Feedback Hub de logs automatisch ophalen en toevoegen. Zo komt Microsoft sneller achter de oorzaken van bepaalde prestatieproblemen.

De logs worden dus niet automatisch verstuurd, maar wel tijdelijk opgeslagen. Het is dus wel echt aan de testers om problemen te melden. Hopelijk kan Microsoft ze dan in de toekomst ook sneller aanpakken.