Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Het heeft een tijd geduurd, maar nu is het zover: Windows 11 is sinds kort het meest gebruikte besturingssysteem voor desktops. Volgens nieuwe cijfers draait net iets meer dan de helft van de pc’s wereldwijd op Windows 11. Windows 10 volgt nog altijd op de voet, met een marktaandeel van ruim 44 procent.

Lastige overstap naar Windows 11

Toen Windows 11 in 2021 uitkwam, was het duidelijk dat de overstap niet voor iedereen vanzelfsprekend zou zijn. De strengere systeemvereisten (vooral op het vlak van veiligheid) zorgden ervoor dat veel oudere computers uit de boot vielen. En hoewel Microsoft een gratis upgrade aanbood, bleven veel mensen liever wat langer bij hun vertrouwde Windows 10. Dat is op zich niet zo vreemd: voor wie geen nieuwe laptop of desktop nodig had, was er weinig reden om over te schakelen. Het resultaat? Een trage adoptie. Ter vergelijking: Windows 10 haalde in zijn eerste jaar al 400 miljoen installaties. Windows 11 deed daar bijna twee jaar over.

Voor gamers lag het anders. Hun systemen zijn meestal nieuwer en krachtiger, en dus beter geschikt voor Windows 11. Al in september 2024 bleek uit statistieken dat de nieuwste Windows onder gamers populairder was dan Windows 10.

Wat met Windows 10?

De officiële ondersteuning voor Windows 10 loopt nog tot 14 oktober 2025. Daarna stopt Microsoft met beveiligingsupdates, wat het systeem kwetsbaar maakt. Oorspronkelijk konden gebruikers tegen betaling nog een jaartje extra updates krijgen, maar daar komt Microsoft nu deels op terug. Particuliere gebruikers kunnen straks ook gratis updates krijgen, op voorwaarde dat ze hun Microsoft-account koppelen en gegevens laten synchroniseren met de cloud. Wie dat liever niet doet, kan alsnog betalen: 30 dollar (25 euro) of 1.000 Microsoft Rewards-punten.

Microsoft raadt aan om waar mogelijk over te stappen naar Windows 11. Maar zolang je systeem niet mee kan, is Windows 10 met de verlengde ondersteuning nog een jaar lang een veilige optie. Wat er daarna gebeurt, hangt af van hoeveel mensen alsnog de sprong wagen naar een nieuw toestel.