Microsoft verlengt de ondersteuning voor Windows 10 met één jaar, zonder dat je daar per se voor moet betalen. Er zit echter wel een voorwaarde aan vast: je moet akkoord gaan met een koppeling aan je Microsoft-account. De officiële ondersteuning voor Windows 10 loopt normaal af op 14 oktober 2025. Daarna stopt Microsoft met het uitbrengen van beveiligingsupdates, wat het systeem kwetsbaarder maakt voor nieuwe beveiligingslekken. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat gebruikers tegen betaling alsnog een extra jaar beveiligingspatches konden krijgen, voor zo’n 30 dollar. Nu blijkt dat er ook een gratis alternatief komt, al is dat niet helemaal vrijblijvend.

Gratis updates Windows 10

Microsoft zegt dat het begrip heeft voor gebruikers die wat meer tijd nodig hebben om over te stappen naar Windows 11. Zeker wie op een pc werkt die Windows 11 niet officieel ondersteunt, ziet de overstap vaak niet zitten. Tegelijk wil Microsoft vermijden dat miljoenen toestellen zonder updates blijven draaien, wat een veiligheidsrisico zou betekenen.

Daarom voorziet het bedrijf een nieuwe mogelijkheid om gratis een extra jaar beveiligingsupdates te ontvangen. De voorwaarde? Gebruikers moeten hun Microsoft-account koppelen en bepaalde instellingen synchroniseren met de cloud via Windows Backup. Vanaf juli verschijnt er een melding op Windows 10-pc’s van gebruikers die in de laatste week van de maand een optionele update installeren. Vanaf augustus volgt een nieuwe melding na Patch Tuesday.

Er komen dan drie manieren om updates te blijven ontvangen tot 13 oktober 2026:

Door je instellingen te back-uppen via Windows Backup (en zo je Microsoft-account te koppelen);

Door 1.000 Microsoft Rewards-punten in te ruilen;

Of door 30 dollar te betalen, zoals eerder aangekondigd.

Alleen voor thuisgebruikers

Belangrijk detail: de gratis verlenging is enkel bedoeld voor particuliere gebruikers. Voor bedrijven blijven de voorwaarden ongewijzigd. Zij kunnen tegen betaling of via bepaalde Microsoft-abonnementen nog tot 2028 updates ontvangen, of in sommige gevallen zelfs langer.

Microsoft probeert al langer om gebruikers van Windows 10 naar Windows 11 te migreren, maar dat verloopt moeizaam. De bereidheid om te betalen voor extra ondersteuning lijkt bovendien erg beperkt. Met deze nieuwe aanpak schuift Microsoft de deadline iets op, terwijl het tegelijk meer gebruikers aan zijn cloud-ecosysteem bindt. En dat kan de overstap naar Windows 11 op termijn weer vergemakkelijken: wie al in de cloud zit, neemt zijn instellingen en bestanden makkelijker mee naar een nieuw systeem.