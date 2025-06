Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft heeft een bug opgelost in Outlook voor Microsoft 365 die ervoor zorgde dat het programma abrupt afsloot bij het openen van e-mails of het opstellen van een nieuw bericht. De fout trof vooral gebruikers van de klassieke Outlook-client die recent een update hadden uitgevoerd.

De crash werd veroorzaakt doordat Outlook de zogeheten Forms Library niet kon openen. Dat probleem speelde vooral op in virtuele desktopomgevingen (VDI), zo meldt technologieblog Bleeping Computer. Microsoft bevestigde de fout vorige week officieel en heeft intussen een patch uitgerold via meerdere distributiekanalen.

Gebruikers van onder andere de Current Channel Preview, de Monthly Enterprise Channel en de Semi-Annual Enterprise Channel hebben de update inmiddels ontvangen. Ook Outlook 2021 en 2024 kregen een bijhorende patch.

Outlook 2016 en 2019 volgen later

Wie nog werkt met Outlook 2016 of 2019 moet nog even geduld hebben. Voor deze versies wordt de update respectievelijk op 1 juli en 8 juli verwacht. Ondertussen is er wel een tijdelijke oplossing beschikbaar: door handmatig een map genaamd FORMS2 aan te maken in de lokale gebruikersmap, kan het probleem voorlopig worden omzeild. Dat doe je zo:

Sluit Outlook en andere Office-apps; Open ‘Uitvoeren’ (Windows + R), typ: %localappdata%\Microsoft en klik op OK; Maak in de geopende map een nieuwe map aan met de naam FORMS2.

Meer bugs verholpen

Naast de crash-bug heeft Microsoft ook een visueel probleem opgelost waarbij mailboxmappen begonnen te verspringen of flikkeren nadat er items werden verplaatst. Die fout zat in Outlook-versie 2505 (Build 18827.20128). Als tijdelijke oplossing konden gebruikers de caching van gedeelde mappen uitschakelen of teruggaan naar versie 2504.

Ook in Outlook LTSC 2019 is een crashprobleem aangepakt dat voorkwam bij het openen van e-mails afkomstig van diensten zoals Viva Engage, Yammer of Power Automate. Eerder dit jaar kreeg Outlook al te maken met soortgelijke stabiliteitsproblemen, onder meer op Windows Server en bij het beantwoorden of doorsturen van berichten. Ook die bugs zijn intussen verholpen via patches of work-arounds.