De honderdste versie van Chrome OS bleek geen feestupdate te zijn. Na installatie konden veel gebruikers hun camera niet meer gebruiken. Net als de browser Google Chrome mocht Chrome OS vorige week zijn honderdste update vieren. Google brengt ongeveer maandelijks een update uit van het besturingssysteem. De nieuwe versie bracht onder meer een vernieuwde Launcher met zich mee, die qua design veel weg heeft van het startmenu van Windows 11. De update was sinds 30 maart beschikbaar.

Een vervelende softwarebug heeft het jubileumfeestje voor Chrome OS om zeep geholpen. Slechts enkele dagen na het releasen van de update doken de eerste problemen al op op Reddit. Eigenaars van een Lenovo Duet 5 rapporteerden dat hun camera na het installeren van de update plots niet meer werkte. En zij waren niet de enige. About Chromebooks ontdekte dat het probleem zich ook voordoet bij Chromebooks van Acer, HP en Google zelf, veelal op apparaten die een AMD-processor aan boord hebben. Het probleem met de camera kon zich ook voordoen voor wie nog naar een oudere versie van Chrome OS upgradede, vanaf Chrome OS 97 meer bepaald, wat wijst op een algemene softwarefout die wordt getriggerd door het uitvoeren van updates.

Google rolt patch uit voor Chrome OS

Gelukkig was men bij Google snel op de hoogte van de cameraproblemen. Op Reddit liet een werknemer van Google weten dat er snel een oplossing zou komen en het lijkt er naar dat die sinds vandaag beschikbaar is. Doet de camera van jouw Chromebook wat vreemd de laatste dagen, dan kan je best zo snel mogelijk controleren of je de patch al kan installeren (in het Over Chrome OS-menu zie je welke versie jouw device draait en of er updates beschikbaar zijn). Naast videobellen en foto’s nemen kan je met de webcam onder andere ook documenten scannen.

Ondertussen staat versie 101 al in de startblokken. Die zal onder andere een nieuwe blootsplash introduceren wanneer je je device opstart. De aankomende update kan nu al in bèta gedownload worden en zal vanaf eind deze maand breder beschikbaar zijn.