Bestaat er nog altijd zoiets als offline reclame: flyers, krantjes of folders? Deze vraag willen we in dit artikel beantwoorden.

Waarom terug naar papier?

Als je enkel maar reclame maakt via internet, mis je een heel grote doelgroep. Gebruikers van internet zijn heel handig in het gebruik van filters om bepaalde reclame tegen te houden. Denk maar aan spam-filters of filters op Facebook. Op lange termijn krijgen deze gebruikers enkel nog reclame over die producten die hun misschien zou kunnen interesseren. Er is nog een tweede reden waarom je ook buiten offline reclame dient te werken. Een grote bevolkingsgroep zit zelden op internet. Denk bijvoorbeeld aan heel jonge kinderen, senioren of gewoon mensen die niet zo internet-minded zijn. Ook deze doelgroep bereik je niet met jouw digitale informatie.

Papier gaat langer mee

Hoe interessant je bericht op internet ook is, het is vluchtig. Ook al worden folders misschien snel opzij gelegd, ze blijven bestaan tot ze letterlijk vernield worden. In die korte of lange periode worden ze vastgenomen, bekeken en waarschijnlijk ook gelezen. Boodschappen op bijvoorbeeld Facebook zijn na een paar minuten al niet meer zichtbaar en zijn als het ware voorgoed verdwenen. Bij reclameland.be zijn ze zich hier helemaal van bewust. Zij blijven folders en flyers stimuleren, en steeds op een innoverende manier. Folders zijn nog altijd van deze tijd, wees hier maar zeker van!

Bereik plaatsen die je met internet niet bereikt.

Een flyer deel je uit, leg je ergens neer of steek je in brievenbussen. Zo wordt iedereen bereikt: elke bevolkingsgroep en elke straat. Met flyers doe je plaatsen aan die je niet via internet kunt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de toonbank van de slager, het onthaal van een bedrijf of de wachtkamer van de tandarts. Dit zijn locaties waar mensen moeten wachten en tijd hebben om jouw folder te lezen.