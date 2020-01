Podcasts zijn nog steeds aan een opmars bezig, maar het overzicht behouden wordt steeds moeilijker. Gelukkig is dat verleden tijd met Pocket Casts, de laatste podcast app die je ooit nodig hebt. Luister jij ook enkele podcasts via Podbean, een aantal via Spotify en nu en dan een via Apple Podcasts? Dan is het je […]

Luister jij ook enkele podcasts via Podbean, een aantal via Spotify en nu en dan een via Apple Podcasts? Dan is het je vast al opgevallen dat je na een tijdje aflevering begint te missen omdat het allemaal te versnipperd is en moeilijk bij te houden. Pocket Casts biedt daarvoor de oplossing en schept orde in de chaos van de podcastwereld.

Stap 1 / Pocket Casts Downloaden

Pocket Casts is gratis te downloaden voor Android en iOS via https://www.pocketcasts.com of via je favoriete app store. Hiermee geraak je al heel ver, maar als je net als ons ook al wel eens via je desktopcomputer of laptop wil luisteren, dan zal je blij zijn om te weten dat er ook een webplayer en desktop-applicatie bestaan. Hiervoor heb je wel Pocket Casts Plus nodig, waarover later meer.

Wij raden je aan om TechPod te volgen!

Stap 2 / De App verkennen

Eens je Pocket Casts hebt geïnstalleerd, moet je enkel nog eerst even een account aanmaken, zodat je je voorkeuren op elk apparaat kan synchroniseren. Verder wijst Pocket Casts zichzelf een beetje uit. Heb je al een favoriete podcast die je wil toevoegen aan de app? Ga dan naar Discover en gebruik de zoekbalk om hem te vinden of scrol door de vele suggesties van Pocket Casts zelf, gesorteerd per thema, per land, per netwerk, … Klik op Subscribe om ze te volgen. Ze verschijnen vervolgens in het Podcasts menu. Hier heb je een overzicht en kan je individuele afleveringen raadplegen en beluisteren of downloaden. Bepaalde afleveringen verzamelen? Dan kan je zelf je filters opmaken.

Je ontdekt ongetwijfeld nieuwe podcasts via Discover.

Stap 3 / Extra mogelijkheden

Al je favorieten netjes verzameld binnen één app is al veel waard, maar Pocket Casts zorgt ook voor een ruime selectie aan instellingen die het je nog makkelijker maken om de ideale luisterervaring te creëren. Om je instellingen te raadplegen kies je onderaan voor Profile en klik je bovenaan op instellingen. De algemene instellingen geven je de mogelijkheid om het skippen in aflevering op een bepaald aantal seconden in te stellen, wat best handig is. Onder Appearance kan je dan weer kiezen voor een donker thema. Bij Auto Download wil je zeker ook een kijkje nemen, zodat je steeds de laatste afleveringen beschikbaar hebt.

Steeds offline luisteren? Geen probleem.

Stap 4 / Pocket Casts Plus

Ben je een enorme fan van podcasts en Pocket Casts, dan is de betalende Plus-upgrade zeker het overwegen waard. Deze kost je slechts 1,09 euro per maand of 11 euro per jaar. In ruil daarvoor krijg je toegang tot de desktop en web app, een online cloudopslag van 10 GB (om je eigen audiocontent te uploaden) en worden er een aantal exclusieve thema’s vrijgegeven. Zeker het overwegen waard!