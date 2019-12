Recycle is dé app voor je afvalkalender en voor alle informatie rondom je favoriete recyclagepark.

‘Verdorie, het was vandaag restafval en PMD. Nu moeten we weer een week wachten.’ Een oneliner die in elk huishouden wel eens naar boven komt. Met de Recycle-app is dat verleden tijd, je smartphone regelt het voor jou.

Iedereen heeft het vast wel eens voor. Je vertrekt naar je werk of op reis en je beseft dat je het afval helemaal vergeten bent. Vaak schakelen we dan familie en vrienden in of wachten we nog een weekje tot de volgende ophaling. Met een narige geur tot gevolg. Maar niet getreurd, Fostplus, Bebat en Recupel hebben na een efficiënte samenwerking Recycle! ontwikkeld. Stinkende vuilniszakken die staan te wachten behoren daarmee tot de verleden tijd.

Download Recycle voor iOS of Android.

Stap 1 / kies je recyclagepark

Download de Recycle-app in de iOS App Store of Google Play Store. Open de applicatie en tik links bovenaan op de drie bolletjes. Er opent een menu waarin je alle mogelijkheden die de app te bieden heeft, terugvindt. Tik in het menu onderaan op instellingen en kies voor container-/recyclagepark. Hier kan je je dichtstbijzijnde recyclagepark aanduiden waarvoor Recycle je notificaties zal sturen.

Kies voor het recyclagepark dat je het vaakst gebruikt.

Stap 2 / stel meldingen in

Nu komen we tot de kern van de app. Je kan Recycle zo instellen dat je gerichte notificaties op tijd ontvangt, het is ook mogelijk om zelf te bepalen voor welk afval je meldingen wil ontvangen. In mijn geval staat alles automatisch aan wat in mijn gemeente wordt afgehaald. Glas zit daar dus niet bij, in sommige gemeentes is dat wel zo. Om de meldingen in te stellen ga je opnieuw linksboven naar de drie bolletjes. Kies in het menu voor instellingen en tik op meldingen. Nu is het aan jou. Beslis hoe laat je de meldingen wil ontvangen en kies het soort afval.

De meldingen zijn de sterkste kant van Recycle.

Stap 3 / bekijk je ophaalkalender

Met of zonder meldingen. De digitale ophaalkalender is sowieso een handige tool. In veel huishoudens hangt de ophaalkalender aan de keukenkast. Wanneer je dus op locatie bent is het niet zo voor de hand liggend om erachter te komen wanneer welk afval buiten moet. Recycle is daar ideaal voor.

Recycle geeft je een overzicht van de eerstvolgende ophalingen en openingsuren van je recyclagepark.

Stap 4 / exporteer naar je agenda

Je hoeft in principe de meldingen van Recycle niet in te schakelen. Je kan er ook voor kiezen om de ophaalkalender rechtstreeks in de agenda van je smartphone te exporteren. Tik rechtsboven het kalendericoon met pijltje en bevestig de export naar je digitale agenda. Recycle zal vanaf nu automatisch ophalingen in je agenda plaatsen, je kan vanuit je agenda-applicatie eventueel voor herinneringen of meldingen kiezen.