Slim voorjaar? Upgrade met MOVA V50 UC.

Sommige producten komen op de markt met grote beloftes. Andere bewijzen hun waarde gewoon elke dag opnieuw. De MOVA V50 Ultra Complete hoort duidelijk in die tweede categorie. Sinds de lancering in april 2025 groeide dit model uit tot een van de best verkochte robotstofzuigers van MOVA in Europa. Niet door één opvallende functie, maar door een combinatie die in het dagelijks leven echt het verschil maakt: krachtige reiniging, weinig onderhoud en slimme automatisering.

En precies dat maakt dit voorjaar extra interessant. Nog tot en met 16 maart daalt de adviesprijs van € 999 naar € 749. Dat is een voordeel van € 250 op een premium-model, en meteen ook een van de sterkste aanbiedingen sinds de introductie van de V50 Ultra Complete.

Wat de V50 Ultra Complete zo geliefd maakt, is de manier waarop technologie hier heel praktisch wordt ingezet. Met 24.000 Pa zuigkracht pakt hij moeiteloos stof, kruimels en dierenharen aan, terwijl de 50°C Thermo Mopping-functie helpt om ook hardnekkigere vlekken grondiger los te weken. Dankzij automatische dosering van reinigingsoplossing, inclusief een optie tegen huisdiergeurtjes, past de robot zich bovendien aan aan wat een huishouden echt nodig heeft.

Ook in huis beweegt de V50 opvallend vlot. Het intrekbare navigatiesysteem zorgt ervoor dat hij onder lage meubels kan reinigen met slechts 89,5 mm speling, terwijl drempels tot 6 cm hoogte geen obstakel vormen. Na het schoonmaken worden de dweilen automatisch gedroogd met 60°C warme lucht en ondersteund door uv-sterilisatie. Dat betekent: minder handmatig werk, minder onderhoud en een fris resultaat.

Voor gezinnen met huisdieren heeft de V50 Ultra Complete nog extra troeven. Het DuoSolution-systeem werkt met twee aparte reservoirs: één voor algemene reiniging en één voor geurverwijdering bij huisdieren. Die laatste oplossing neutraliseert geurtjes bij de bron, in plaats van ze gewoon te maskeren. Via de app kiezen gebruikers eenvoudig welke reinigingsmodus en oplossing het best past bij hun woning.

Dankzij een RGB-camera en Intelligent Dirt Detection kan de robot bovendien onderscheid maken tussen vaste, vloeibare of gemengde vervuiling. Detecteert hij huisdieren in de ruimte, dan past hij zijn schoonmaakstrategie daarop aan. Functies zoals gerichte reiniging van huisdierzones, herkenning van uitwerpselen, een boostmodus voor grotere korrels zoals kattenbakvulling en zelfs monitoring op afstand maken hem bijzonder geschikt voor actieve huishoudens met dieren.

Wat de V50 Ultra Complete extra interessant maakt, is de prijs-kwaliteitverhouding tijdens deze actieperiode. Waar hij normaal duidelijk in het topsegment thuishoort, komt hij met een prijs van € 749 plots in het speelveld van veel midden- tot hogere middenklassers terecht, zonder in te leveren op functies zoals verwarmd dweilen, geavanceerde navigatie en automatisch drogen. Daarbovenop biedt MOVA drie jaar garantie. De V50 Ultra Complete is verkrijgbaar via onder meer Coolblue, MediaMarkt, Krëfel, bol.com, Amazon en de officiële webshop van MOVA.

