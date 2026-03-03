Grote lentekorting bij Dreame op robotstofzuigers en nat- en droogreinigers

De lente staat voor de deur en dat betekent: tijd voor een frisse start in huis. Dreame speelt daarop in met zijn Spring Deals, waarbij het merk uitpakt met opvallende kortingen op robotstofzuigers en nat- en droogreinigers. Handig voor de jaarlijkse lenteschoonmaak – en net op tijd voor wanneer pollen opnieuw massaal hun weg naar je woonkamer vinden.

Vanaf 3 maart 2026 vind je via de officiële Dreame-webwinkel en bij retailers zoals Amazon verschillende modellen met korting. Opvallend dit jaar: ook de meer betaalbare toestellen doen mee. Zo gaat er bijvoorbeeld 50 euro van de prijs van de Dreame D20 Pro Plus.

Wie mikt op een topmodel kan nog meer besparen. De populaire X50 Ultra Complete zakt met 200 euro in prijs, terwijl je op de Aqua10 Ultra Roller Complete zelfs 300 euro voordeel doet. En het blijft niet bij stofzuigers alleen: ook airfryers, robotmaaiers, luchtreinigers en haarstylingtoestellen worden tijdelijk afgeprijsd.

Aqua10 Ultra Roller Complete – van 1.199 voor 899 euro

De Aqua10 Ultra Roller Complete is momenteel het vlaggenschip onder Dreame’s robotstofzuigers. Dit model combineert krachtige zuigprestaties met een geavanceerd dweilsysteem dat continu met vers water werkt. De robot voorziet zijn dweilroller automatisch van schoon water en houdt vuil water apart, zodat je vloer telkens met een frisse borstel wordt aangepakt.

Op harde vloeren gaat hij aan de slag met een roterende Fluffrol-borstel die vlekken stevig los schrobt. Komt hij tapijt tegen, dan tilt hij de dweil automatisch op zodat je geen natte plekken krijgt. Na de schoonmaakbeurt reinigt het dock de borstel met water van 100°C. Dat scheelt weer onderhoud.

Drempels en hoogteverschillen tot 8 cm vormen geen obstakel dankzij het ProLeap-systeem. Via de app deel je ruimtes op, stel je zones in en geef je no-go-gebieden aan. Tijdens de Winter Sales was dit model al scherp geprijsd, maar tijdens de Spring Deals wordt de korting opnieuw verhoogd.

Dreame H15 Pro Heat – van 599 voor 469 euro

Maak je liever zelf schoon, maar met wat technologische hulp? Dan is de Dreame H15 Pro Heat een interessante optie. Deze steelstofzuiger stofzuigt en dweilt tegelijk, en gebruikt daarbij warm water tot 85°C om hardnekkige vlekken sneller los te weken.

Met een zuigkracht van 22.000 Pa verwijdert hij zowel stof als vloeistoffen. Dankzij de DescendReach GapFree-robotarm geraakt hij bovendien tot tegen plinten en in hoeken waar klassieke toestellen vaak moeite hebben.

Na gebruik spoelt de H15 Pro Heat zijn borstel automatisch schoon met water van 100°C en droogt hij die ook, zodat geurtjes geen kans krijgen. De watertanks zijn ruim bemeten voor grotere oppervlaktes en met TangleCut worden haren netjes afgevoerd zonder dat je de borstel telkens moet loshalen.

Dreame X50 Ultra Complete – van 999 voor 799 euro

Net als het topmodel kan ook de Dreame X50 Ultra Complete zelfstandig hoogteverschillen overbruggen, tot 6 cm. Hij zet zijn dweilpad strategisch uit zodat ook randen en hoeken grondig worden meegenomen.

Dankzij VersaLift-navigatie beweegt de robot efficiënt door smallere ruimtes. De dubbele HyperStream-borstel voorkomt dat haren zich vastdraaien. Het AceClean DryBoard- en PowerDock-basisstation nemen het onderhoud grotendeels uit handen, wat bij een robotstofzuiger geen overbodige luxe is.

Dreame L40 Ultra AE – van 599 voor 479 euro

De Dreame L40 Ultra AE biedt een zuigkracht van 19.000 Pa en combineert een optilbare rubberen hoofdborstel met een TriCut-borstel. Daardoor schakelt hij moeiteloos tussen harde vloeren en tapijt, zonder dat je moet ingrijpen.

De slimme tapijtmodi passen automatisch zuigkracht en route aan per ruimte. Een van de sterkste punten is wat ons betreft de automatische reiniging van de dweil met water tot 75°C. Het PowerDock-basisstation leegt het stofreservoir én laadt de robot weer op.

Dreame L10s Ultra Gen 3 – van 599 voor 479 euro

Met de L10s Ultra Gen 3 mikt Dreame op autonoom reinigen in een iets toegankelijker prijsklasse. De zuigkracht loopt op tot 25.000 Pa en dankzij uitschuifbare borstels en dweilen is hij goed gewapend tegen stof en pollen die in het voorjaar vaker binnenwaaien.

Het stofreservoir in het basisstation is groot genoeg om ongeveer 100 dagen mee te gaan zonder legen. Het vuilwaterreservoir moet je iets vaker aanpakken – al wordt het water automatisch vanuit de robot naar het station afgevoerd.

De 3DAdapt-navigatie zorgt voor een gecontroleerde route doorheen de woning. Je kan zelfs specifieke huisdierzones instellen, zodat haren en gemorst voer extra aandacht krijgen. Ook het watervolume per zone is instelbaar.

Dreame D20 Pro Plus – van 299 voor 249 euro

Zoek je vooral een degelijke en betaalbare robotstofzuiger? Dan is de Dreame D20 Pro Plus een nuchtere keuze. Met 13.000 Pa zuigkracht en een HyperStream anti-klitborstel richt hij zich op dagelijkse schoonmaak van stof en haren.

Het automatische leegsysteem maakt tot 150 dagen gebruik mogelijk zonder dat je de stofzak moet vervangen. Ultrasone tapijtdetectie en verschillende zuigniveaus zorgen ervoor dat het toestel zich automatisch aanpast aan het type vloer.

Dreame L40s Pro Ultra – van 599 voor 469 euro

De L40s Pro Ultra legt de focus op precisie. Met 19.000 Pa zuigkracht en het EasyLeap-systeem overwint hij obstakels tot 40 mm. Dankzij AI-ondersteunde detectie herkent hij zones die extra aandacht nodig hebben – handig tijdens een grondige lente- of najaarsschoonmaak.

Meer Dreame-voorjaarsdeals

Naast robotstofzuigers en nat- en droogreinigers heeft Dreame deze maand ook promoties in andere productcategorieën. Let wel: de looptijden verschillen per actie.

Dreame V20 Pro steelstofzuiger – van 399 voor 329 euro (10 – 16 maart)

Dreame AirStyle Pro – van 299 voor 249 euro (2 – 16 maart)

Dreame A2 1200 robotmaaier – van 1.399 voor 1.099 euro (2 – 16 maart)

Dreame A2 3000 – van 1.999 voor 1.599 euro (10 – 29 maart)

Dreame AP10 luchtreiniger – van 399 voor 279 euro (10 – 29 maart)

Dreame Tasti airfryer – van 149 voor 109 euro (10 – 29 maart)

