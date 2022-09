Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je nog steeds Windows 10, maar ben je intussen wel klaar om Windows 11 te installeren? Uit welke stappen bestaat het installatieproces? Wij leiden je stap-voor-stap door de Setup van Windows 11 en geven je tips hoe je de installatie het beste aanpakt.

1. Taal, tijd en toetsenbord

In het eerste venster wordt er gevraagd in welke taal je Windows 11 wilt installeren. Bovendien kan je hier ook de gewenste tijd en valuta opgeven, net als de toetsenbordindeling.

Klik op Volgende en vervolgens op Nu installeren.

2. Productactivering

Geef hier de Windows-productcode op.

Deze is nodig voor het activeren van Windows 11. Je kan de productcode terugvinden in de bevestigingsmail die je hebt ontvangen na de aankoop van je digitaal Windows 11 exemplaar, of op het etiket in de verpakking.

Als je de productcode niet bij de hand hebt of hier nog niet over beschikt, klik je op Ik heb geen productcode.

Houd er wel rekening mee dat de productcode later alsnog nodig is om volledig gebruik te kunnen maken van Windows 11.

3. Kies je Windows-editie

Kies de Windows-editie die je wilt installeren.

Belangrijk: Duid de editie aan waarvoor je een licentie hebt .

. Klik daarna op Volgende .

. In het venster erna lees je de licentievoorwaarden door en duid Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software aan.

aan. Klik nu op Volgende.

4. Installatietype

Kies het type installatie dat je wilt uitvoeren:

Optie 1 (Upgrade): Zorgt ervoor dat Windows 11 wordt geïnstalleerd en bestaande bestanden, instellingen en programma’s worden gemigreerd naar de nieuwe omgeving.

Optie 2 (Aangepast): Laat alleen Windows 11 installeren. Eventuele bestanden, programma’s en instellingen zullen niet gemigreerd worden.

5. Installatielocatie

Geef aan waar Windows 11 zich moet installeren.

Klik op de gewenste schijf. In principe is dat je C:\-schijf.

Bovendien heb je hier de mogelijkheid om een nieuwe partitie te maken binnen niet-toegewezen ruimte op de schijf:

Klik op Nieuw en geef de gewenste grootte op van de partitie

en geef de gewenste grootte op van de partitie Bevestig met een klik op Toepassen en klik hierna op Volgende.

In de schermen hierna worden de installatiebestanden voorbereid en wordt de computer opnieuw opgestart.

6. Locatiegegevens

Nadat de computer opnieuw is opgestart, begint het grafische gedeelte van de installatie. Op dit scherm vraagt Windows 11 in welke regio de computer gebruikt zal worden.

Controleer de geselecteerde regio en klik op Ja.

In de tweede daaropvolgende schermen vraagt Windows opnieuw om de toetsenbordindeling. Je kan ook eventueel een tweede toetsenbordindeling toevoegen.

7. Computernaam specificeren

Hier kan je de computer voorzien van een naam. De computernaam wordt onder meer gebruikt worden voor identificatie in een (thuis)netwerk. Als je nu geen naam opgeeft, zal Windows voor een eigen naam kiezen.

Geef een naam en klik op Volgende, of klik op Nu overslaan

Je kan deze naam achteraf nog aanpassen via het instellingenvenster van Windows.

8. Gebruik aangeven

Duid aan of je deze computer voor persoonlijk gebruik, of voor werk of school gaat gebruiken. Deze instelling bepaalt in hoeverre de computer door anderen kan worden beheerd, bijvoorbeeld binnen een bedrijf.

Voor thuisgebruik kies je voor Instellen voor persoonlijk gebruik.

Klik hierna op Volgende.

9. Microsoft-account

Windows 11 vraagt hier om je Microsoft-account. Je hebt deze waarschijnlijk ooit eens aangemaakt voor Windows 10 of een andere Microsoft-dienst zoals Office, Xbox of OneDrive.

Meld aan en klik op Volgende.

Heb je toch nog geen Microsoft-account? Klik dan op Maak er een.

Op het volgende scherm vraagt Windows om een pincode te maken waarmee je de computer kan ontgrendelen.

10. OneDrive-Back-up

Windows 11 controleert nu of er een OneDrive-back-up aanwezig is.

Wil je eventuele instellingen en -bestanden van de back-up terugzetten? Kies dan voor Herstellen vanuit… .

Heb je geen behoefte aan het terugzetten van die gegevens? Klik dan op Instellen als nieuw apparaat en klik op Volgende.

11. Privacy Instellingen

Een groot gedeelte van de Windows 11- installatie is gewijd aan het opgeven van privacy-voorkeuren.

In het eerste scherm geef je aan of Windows en de programma’s je locatie mogen vragen, om bijvoorbeeld locatie-specifieke informatie zoals het weer te tonen. Kies nee als je dat niet wil.

Het tweede venster vraagt of je de functie Mijn apparaat zoeken wilt kunnen gebruiken. Hiervoor is locatiegegevens delen verplicht.

In het derde scherm van de privacyvragen geef je aan of er diagnotische gebruikersgegevens met Microsoft mogen worden gedeeld. De optie Inclusief optioneel deelt de meeste data met Microsoft. Deel je liever zo min mogelijk? Kies dan voor Alleen vereist.

In de vensters hierna geef je aan of je gegevens over je handschrift met Microsoft mogen worden gedeeld en of eventuele gebruikersgegevens mogen worden gebruikt om advertenties te tonen.

In het laatste venster vraagt Windows 11 of apps gebruik mogen maken van “reclame-id” waarmee zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. Als je hier geen behoefte aan hebt kies je overal Nee.

12. Back-ups activeren

Maak je gebruik van OneDrive of ben je van plan om dit te doen? Dan is het verstandig om te kiezen voor Back-ups van mijn bestanden maken met OneDrive. Zo zorg je ervoor dat de inhoud van het bureaublad, maar ook van de mappen Documenten en Afbeeldingen gesychroniseerd worden. Op deze manier heb je altijd een back-up achter de hand.

Klik op Volgende.

In het volgende venster toont Windows een aanbieding voor Microsfot 365.

als je een licentie hebt die je wilt gebruiken kies je vervolgens voor Ik heb een productcode.

Als je hier geen behoefte aan hebt kies je natuurlijk voor Nee, bedankt.

13. Afronden

Het is bijna zover. Er worden eventuele installatiebestanden gedownload en uitgepakt.

In een visuele rondleiding worden de hoogtepunten van Windows 11 onder de aandacht gebracht: je kan de pijltoetsen gebruiken om tussen de verschillende schermen te bladeren. In deze fase wordt de computer nog een laatste keer opnieuw opgestart.

Nu de computer opnieuw is opgestart, zal de installatie compleet zijn!