Complexe linking

Mijn onverdeelde aandacht heeft misschien een klein beetje te maken met het feit dat ik drones voornamelijk associeer met Amerikaans politiek beleid, waar ik redelijk veel interesse in heb. Het spreekt dus voor zich dat ik enorm enthousiast was over het feit dat ik er zelf eentje mocht testen. Toen ik thuiskwam, kon ik niet wachten om deze UAV (unmanned aerial vehicle) uit te testen en te reviewen. Dus begon ik het beestje uit zijn kooi te halen en het geheel te assembleren. (Ik laat het nu cooler klinken dan het was. Ik moest alleen de vleugeltjes op de drone schroeven.) Als je de beelden wil meevolgen op je smartphone, moet je je toestel eerst even linken met de drone. Dat proces is echter ietwat complex. De app moet namelijk af en toe updaten en je hebt daarvoor ook continu een werkende wifi- of dataverbinding nodig. Maar eenmaal de app is geïnstalleerd, is het wel fijn om de beelden mee te kunnen volgen op je telefoon. Overigens is het ook niet nodig om de drone te linken met je smartphone. De drone stijgt ook op en filmt ook gewoon zonder dat die daarvoor met je smartphone verbonden is.

Een dagje naar de zee

Ik had de drone een tweetal daagjes te mijner beschikking, en aangezien ik een review altijd heel serieus neem, heb ik de drone dus ook op verschillende locaties getest. Op vrijdag besloot ik om de drone aan zee te gaan testen. Met de Mavic veilig opgeborgen in zijn tasje, nam ik de trein van Antwerpen naar Oostende. Wanneer ik toekwam, heb ik eerst een vispannetje gegeten, maar dat is misschien minder relevant. Op zaterdag liet ik de drone dus op aan de zeedijk van Oostende. Dat zorgde voor heel wat interesse van dagjestoeristen en wandelaars op leeftijd. “Oh kijk, een drone.” Een groepje mensen bleef zelfs bij me staan terwijl ik de drone linkte met mijn smartphone. Ik ben dus niet alleen in mijn fascinatie met drones en UAV’s. Nu heb ik de zee speciaal als testlocatie uitgekozen omwille van de sterke wind die daar vaak waait. Ook toen ik de Mavic testte, was dat niet anders. Je haar in model brengen heeft geen zin aan de kust, en na een tijdje staak je dus ook de strijd.

Bijna-aanrijding op de Oostendse zeedijk

De Mavic Zoom 2 is echter perfect bestand tegen de windkracht 10 van de Oostendse zeedijk. Zo ging het opstijgen van de drone heel vlot en soepel. Ook blijft de beeldkwaliteit nog altijd heel erg goed, mits hier en daar wat geflikker. Je moet er trouwens wel voor zorgen dat je bij het landen van de drone genoeg plaats vrij hebt om het toestel ook effectief neer te laten dalen. Zo zat ik zodanig op het schermpje van mijn smartphone naar de beelden te turen die de drone aan het opnemen was, dat ik niet meer op mijn omgeving aan het letten was. Dat werd pas problematisch toen ik de drone begon te landen. Op hetzelfde moment kwam er namelijk een groep fietsers voorbij. De drone raakte hen op een haar na, en ik kreeg nog even nageroepen dat “dat wel gevaarlijk is he!”.

Op het strand is een drone geland

Dat besefte ik inmiddels, en dus keek ik iets vanaf dat moment minder op mijn scherm, en eer rondom mij. Ik wandelde ietsjes verder, naar het strand, waar de wind nog wat heviger waaide. Opvallend is dat de drone soms wel eens uit balans raakt door de wind, maar zichzelf wel heel snel terug stabiliseert. Ook boven de zee filmen was een waar plezier. De Mavic Zoom vliegt heel snel van punt A naar B en heeft geen moeite met achteruit vliegen, snel opstijgen of dalen. De Mavic Zoom 2 kan trouwens zulke hoogtes bereiken dat hij soms volledig uit je zicht is.

Hier, een extra batterij, je zal ze nodig hebben.

De drone laadt heel snel op, maar het nadeel dat daar tegenover staat is dat de batterij ook wel heel snel leeg is. DJI lijkt daar goed op voorzien te zijn, en geeft je voor alle zekerheid een tweede batterij mee. Dat is misschien minder handig als je voor een lange tijd wil filmen. Zo is twee uur bijvoorbeeld het maximum dat je kan filmen zonder op te laden.

(Jezus)beeld

Over de beelden kan ik enkel positief zijn. Af en toe zie je een kleine hapering wanneer er veel wind buiten was, maar dat is verwaarloosbaar. De beeldinstellingen zijn ook heel kwalitatief; zo beschikt de Mavic Zoom 2 over heel goede ISO-instellingen en kan je ervoor kiezen om met 24, 25 of 30 frames per seconde te filmen. Ik heb de drone trouwens ook binnen getest. Voor de binnenlocatie ben ik naar een vervallen kerk getrokken, waar ik uiteraard ruimte genoeg had om de drone vlot te laten opstijgen. Deze beelden waren een tikkeltje kwalitatiever dan de outdoorbeelden, puur omdat hier de wind niet zodanig een rol speelde. Zo heb ik prachtige opnames van het Jezusbeeld in de kerk genomen, tot groot jolijt van de aanwezige nonnen. Ook de joystick is heel makkelijk te besturen. Eenmaal je daarmee weg bent, kan je zelfs ook je camera richten terwijl je je vliegbeweging maakt. Het tempo waarop je de drone kan besturen is ook weer zo’n pluspunt. Zo kan je bijvoorbeeld heel gecontroleerde en gebalanceerde, trage bewegingen doen, als extreem snelle. Wat ook heel fijn is, is dat de drone de beelden zowel op een microSD-kaart opneemt als op je smartphone (als je die dan al gelinkt zou hebben). Dat zorgt ervoor dat je altijd wel een back-up van je beelden hebt.

Hoewel ik dus nog nooit eerder met een drone heb gevlogen, is de DJI Mavic Zoom 2 me enorm positief bevallen. Het opstijgen en besturen van de drone gaat enorm vlot, en de beeldkwaliteit is erg goed. Het linken met je smartphone duurt wat lang, maar is zeker de moeite. Al bij al was dit een heel fijne eerste ervaring met een drone.