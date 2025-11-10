Geschiedenis en toekomst van de tablet: een blik terug en vooruit

We swipen, streamen en tekenen alsof het nooit anders is geweest. Maar hoe zijn we hier beland? De weg van de eerste styluspogingen tot de ultradunne supertablets van vandaag is een fascinerend verhaal van mislukte pioniers, briljante vindingen en een technologische evolutie in pixels.

In de trein kijken we op een iPad naar Netflix, op de sofa bladeren we door een digitaal magazine, en in de keuken lezen we recepten van het internet alsof het kookboeken zijn. De tablet is vandaag zo vanzelfsprekend dat we bijna vergeten dat het ooit een wild idee was: een computer zonder toetsenbord, alleen een plat scherm. Toch werd het concept pas écht een commercieel succes toen Apple in 2010 de eerste iPad lanceerde.

De oertijd van de tablet

Lang vóór Apple het genre populair maakte, waren er al visionairen die droomden van een computer die je gewoon met een pen kon bedienen. In 1989 kwam de GRiDPad uit, vaak beschouwd als de eerste commerciële tablet. Hij draaide op MS-DOS, had een monochroom scherm en woog bijna twee kilo. Niet meteen iets om in bed op te surfen, dus. Apple probeerde het enkele jaren later met de Newton MessagePad in 1993. Een opmerkelijk stukje technologie met handschriftherkenning, of tenminste in theorie. In de praktijk was die functie zo onbetrouwbaar dat de Newton al snel het mikpunt werd van spot in stripjes van The Simpsons en Doonesbury. Toch legde Apple met de Newton en een revolutionaire denkwijze de basis voor wat later naar de iPad zou leiden. In de vroege jaren 2000 nam Microsoft het stokje over met de eerste Tablet PC’s, voorzien van Windows XP Tablet Edition. Die apparaten gebruikten een stylus, hadden zware hardware en draaiden software die niet was aangepast aan aanraking. Het idee was goed, maar de uitvoering log en onpraktisch. Laptops waren toen sneller, goedkoper en handiger. De tijd was simpelweg nog niet rijp. De laatste telg in de Newton-familie, de MessagePad 2100 uit 1997, was eigenlijk een indrukwekkend toestel. Het had een snelle 162MHz-processor, een aanraakgevoelig scherm met stylus en kon zelfs via een infraroodpoort data uitwisselen. De handschriftherkenning was intussen sterk verbeterd, maar het publiek had het vertrouwen al verloren. Bovendien was de prijs stevig (ruim boven de duizend dollar) en de batterijduur beperkt. Toen Steve Jobs datzelfde jaar terugkeerde naar Apple, schrapte hij het hele Newton-project zonder pardon. Ironisch genoeg maakte die beslissing later de weg vrij voor de iPhone en iPad, die het idee wél succesvol zouden uitvoeren.

Apples GRiDPad in laptopmodus. © Josh Carlson/ressedue (Flickr)

De iPad-revolutie

Toen Steve Jobs op 27 januari 2010 de allereerste iPad voorstelde, was de wereld sceptisch. Een ‘grote iPhone’, lachten critici. Jobs had nochtans een punt: “Het toestel vult de ruimte tussen smartphone en laptop op”, zei de Apple-oprichter toen. En de techgoeroe bleek zijn gelijk te krijgen. Apple was er effectief in geslaagd om scherm- en touchtechnologie een duwtje in de rug te geven, waardoor de tablet ook echt handig werd. De iPad had een helder 9,7-inch multi-touchscherm, werkte intuïtief met vingers en had toegang tot de App Store, waar al duizenden apps klaarstonden. Dat maakte het toestel niet enkel technologisch vernieuwend, maar vooral bruikbaar. Apple verkocht in het eerste jaar meer dan 15 miljoen iPads, een ongezien succes. Daarmee maakte Apple ook de weg vrij voor de concurrentie, want tablets waren plots cool én functioneel. Fabrikanten die tot nu toe hadden zitten aarzelen, werden meegezogen in het succes van de iPad en stortten zich nu massaal op de markt. Apple had zijn iPad ook op een slimme manier gemarket. De iPad werd plots een cultureel icoon, het toestel waarmee je je krant las, foto’s bekeek, en later zelfs muziek maakte of tekende. Het touchscreen was niet langer een gimmick, maar de nieuwe standaard.

De eerste iPad (2010) naast een Apple MessagePad 2100. © Butko (talk | contribs)

Android komt op stoom, Windows probeert

De concurrentie liet dan ook niet lang op zich wachten. Samsung lanceerde in 2010 de Galaxy Tab, gevolgd door toestellen van Asus, Lenovo en Huawei. Android-tablets boden meer variatie in prijs en formaat, en ze waren vaak goedkoper dan de iPad. Dat maakte ze populair, zeker bij gezinnen en scholen. Toch kampte Android met een probleem: fragmentatie. Niet elke app werkte goed op elk schermformaat, en updates kwamen traag. De ervaring was dus minder gestroomlijnd dan die bij Apple.

Samsung ging in de tegenvaanval met de Galaxy Tab. © Bin im Garten (talk | contribs)

Ondertussen deed Microsoft een nieuwe poging om de tablet op zijn manier op de markt te brengen er een eigen draai aan te geven. Met Windows 8 (2012) werd het besturingssysteem volledig hertekend voor touchbediening. De introductie van de Surface-lijn zette de toon voor een nieuw soort apparaat: de 2-in-1, een kruising tussen laptop en tablet. Het was een slimme zet, vooral voor professionals. Maar voor het brede publiek bleef de tablet vooral een consumptietoestel. Op pc werd Windows 8 (begrijpelijk) niet goed onthaald. Het was te zeer een breuk met de desktopervaring die Windows tot nu toe bood. De klassieke startknop verdween en maakte plaats voor een raster van kleurrijke tegels die duidelijk voor touch waren ontworpen. In theorie slim bedacht, maar in de praktijk een ramp. PC-gebruikers haatten de nieuwe interface, terwijl tabletgebruikers het systeem te omslachtig vonden. Veel populaire apps ontbraken, en de zogenaamde ‘Modern UI’ voelde onaf. De Surface RT, Microsofts eerste eigen tablet met een ARM-processor, leed onder die tekortkomingen: trage prestaties, beperkte software en verwarring rond compatibiliteit. Uiteindelijk werd Windows 8 het bewijs dat je niet zomaar een desktop-ervaring kan omtoveren tot een touchscreenplatform. Pas met Windows 10 vond Microsoft opnieuw het evenwicht tussen muis, toetsenbord en aanraking.

Een Acer Aspire R7 met Windows 8. © Shutterstock

Displaytechnologie

De tabletgeschiedenis is ook een verhaal van schermtechnologie. De eerste modellen gebruikten resistieve displays, die drukgevoelig waren, maar weinig accuraat. Met de opkomst van capacitieve schermen werd multi-touch mogelijk: het idee dat je met twee vingers kon knijpen of roteren was plots vanzelfsprekend. De eerste iPads gebruikten IPS-lcd-panelen, die al een uitstekende kleurweergave hadden. Later kwam OLED, met diepzwart en levendige kleuren, gevolgd door mini-LED in de recentste iPad Pro’s. De resolutie steeg van 1024×768 naar 4K en zelfs hoger, terwijl de verversingssnelheid opliep tot 120 Hz voor vloeiendere animaties. Ook de stylus maakte een comeback. De Apple Pencil en Samsung S Pen brachten tekenen en noteren naar een nieuw niveau dankzij minimale latentie. De nieuwste pennen zijn druk- en, kantelgevoelig en geven je bijna echt het gevoel dat je op papier aan het schrijven bent. Voeg daar nog een antireflectiecoating, hogere helderheid en energiezuinige panelen aan toe, en je begrijpt hoe de tablet van vandaag technisch mijlenver verwijderd is van de eerste generatie. In relatief weinig tijd hebben fabrikanten wel degelijk grote sprongen voorwaarts gemaakt.

Volwassen geworden

Anno 2025 is de tabletmarkt volwassen, maar zeker niet zorgeloos. De iPad blijft de absolute marktleider, met een reeks modellen van de betaalbare iPad 10, tot de krachtige iPad Pro met M5-chip. Apples strategie draait rond ecosysteemdenken: een iPad werkt naadloos samen met iPhone, MacBook en Apple Watch. Die apparaten versterken elkaar niet alleen praktisch, maar ook in de verkoopcijfers. Merken die Android als besturingssysteem gebruiken, kunnen niet terugvallen op die tactiek. Het maakt het landschap wel interessanter en meer concurrentieel. Fabrikanten als Samsung, Xiaomi en Lenovo verkopen tablets in alle prijsklassen. Android 14 bracht verbeteringen in multitasking en stylusondersteuning, terwijl ChromeOS-tablets het gat opvullen in het segment dat ergens tussen laptop en tablet valt. Windows heeft zich teruggetrokken in de zakelijke niche, met Surface en enkele high-end hybrides. Toch is het gebruik veranderd. Kinderen gebruiken tablets voor school, volwassenen voor video’s en nieuws, en creatievelingen voor muziekproductie of illustratie. Tablets zijn niet langer gadgets voor technologieliefhebbers, maar een toestel dat een centrale rol gekregen heeft in het gezin.

De nieuwste Apple iPad Pro met M5-chip is een ongelofelijk krachtige tablet. © Apple

Waar gaat het naartoe?

De toekomst van de tablet blijft verrassend spannend. Opvouwbare schermen lijken de volgende grote stap: Samsung en Lenovo experimenteren al met toestellen die van tablet naar laptopformaat kunnen buigen. Oprolbare displays zitten nog in het lab, maar tonen dat de grenzen letterlijk flexibel worden. Daarnaast dringt artificiële intelligentie zich op. AI-assistenten in tablets zullen binnenkort je notities samenvatten, je schetsen verbeteren of zelfs je productiviteit analyseren. Combineer dat met krachtige chips en cloudintegratie, en de tablet wordt meer dan een passief scherm: het wordt een slimme partner. De hamvraag blijft misschien wel of de tablet zal blijven bestaan als aparte categorie, of almaar dichter zal gaan aanleunen bij smartphones en lichte laptops. Het zou niet de eerste keer zijn dat de grenzen tussen toestellen vervagen. Misschien wordt de tablet van morgen een vormloze computer, die zich aanpast aan de situatie, van oprolbare smartphone tot workstation op je bureau. Van de logge GRiDPad tot de flinterdunne iPad Pro is de tablet een van de meest opmerkelijke technologische evoluties van de voorbije 30 jaar. Wat begon als een futuristisch experiment, is uitgegroeid tot een dagelijks gebruiksvoorwerp dat onze digitale gewoonten mee heeft vormgegeven. En als de geschiedenis ons iets leert, is het dit wel: elke generatie denkt dat het scherm niet beter kan worden… tot de volgende het tegendeel bewijst. Dus wie weet? Misschien swipen we binnen tien jaar niet meer over glas, maar door de lucht. Eén ding is zeker: de tablet heeft z’n plek in ons digitale leven meer dan verdiend.