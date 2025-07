Toen Nintendo in maart 2017 de originele Switch lanceerde, was het een gok: een apparaat dat als thuisconsole én draagbare handheld kon functioneren was nog niet eerder succesvol op grote schaal gerealiseerd, al werd er met de Wii U wel al de fundering voor gelegd. Met 139 miljoen verkochte exemplaren was de Switch echter een schot in de roos en nu is Nintendo klaar om aan dat succes een vervolg te breien.

Meteen is duidelijk dat de Nintendo Switch 2 helemaal in de lijn ligt van de Nintendo Switch. Geen revolutie, maar wel een evolutie met duidelijke verbeteringen. Daarnaast werden ook enkele nieuwe elementen toegevoegd waarmee Nintendo hoopt om nieuwe speelervaringen te kunnen bieden.

Groter en beter

De Nintendo Switch 2 beschikt over een lcdscherm van 7,9 inch. Ter vergelijking: de eerste Nintendo Switch had een scherm van 6,2 inch. Het grotere scherm ondersteunt voorts een resolutie van 1080p en HDR10 om kleuren beter tot hun recht te laten komen. Er kunnen 120 frames per seconde getoond worden, tenminste als de game dat ondersteunt. Via het nieuwe dock kan de Nintendo Switch 2 aan een tv-toestel gekoppeld worden, wat een resolutie tot 4K kan opleveren als de tv en game dat ondersteunen. Bij een 4K-resolutie wordt de framerate wel beperkt tot 60 fps.

De nieuwe, grotere Joy-Con 2-controllers hebben grotere knoppen en grotere sticks dan de Joy-Con-controllers van de eerste Nintendo Switch. De nieuwe exemplaren worden deze keer ook via een magneetsysteem aan de console gehangen. Voorts kunnen ze ook als muis gebruikt worden, wat veel nieuwe mogelijkheden biedt tijdens het spelen.

Verder beschikt de nieuwe console over twee usb-c-poorten, een aan de bovenkant en een aan de onderkant. Zo kan je zelf kiezen welke het handigste is voor bijvoorbeeld het opladen. Je kan er ook de nieuwe Nintendo Switch 2-camera mee koppelen.

Wat opslagruimte betreft, beschikt de Nintendo Switch 2 over 256 GB, maar uitbreiden is altijd mogelijk, zij het deze keer enkel via microSD Express-kaartjes.

GameChat en nieuwe camera

De Nintendo Switch 2 brengt de nieuwe C-knop met zich mee. Die kan je gebruiken om op elk moment een chat met vrienden te beginnen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de geïntegreerde microfoon, die achtergrondgeluid wegfiltert. Tijdens het gebruik van GameChat kan je ervoor kiezen om jouw scherm te delen met vrienden en zij van hun kant kunnen ook hun scherm met jou delen. Zo kan je zien wat iedereen uitspookt en het is ook mogelijk om een bepaald gedeeld scherm te vergroten. Op die manier kan je elkaar bijvoorbeeld helpen en begeleiden tijdens het spelen. Helaas lijkt deze functie wel wat last te hebben van een haperende framerate en lage resolutie.

Als bijkomende optie kan je ook jezelf in beeld tonen, met dank aan de nieuwe Nintendo Switch 2-camera. Je kan er dan voor kiezen om enkel jezelf te tonen, of jezelf in combinatie met je gameplay. In dat laatste geval wordt de omgeving rondom jou weggefilterd. Dit biedt in sommige gevallen via CameraPlay ook extra opties in games, waarbij je personage vervangen kan worden door jezelf. Een beetje een terugkeer naar de tijd van EyeToy dus. Tot 31 maart 2026 kan GameChat gratis gebruikt worden. Daarna is een betaald Nintendo Switch Online-abonnement vereist.

Games

Games voor de Nintendo Switch 2 kunnen opgedeeld worden in 4 categorieën. Om te beginnen zijn er gewoon Nintendo Switch 2-games. Dat zijn nieuwe games die specifiek voor de Nintendo Switch 2 ontwikkeld zijn. Het kan daarbij gaan om exclusieve games maar ook om titels die ook op andere platformen verschijnen.

Nintendo Switch 2 Edition-games dan weer zijn games die oorspronkelijk niet specifiek voor de Nintendo Switch 2 ontwikkeld werden, maar in een verbeterde versie voor de nieuwe console worden gelanceerd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Metroid Prime 4: Beyond, dat voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2 gelanceerd wordt.

Nintendo Classics vervolgens zijn klassieke retrogames van Nintendo die via het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-lidmaatschap beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om games van de NES tot de Game Boy Advance. Met de komst van de Nintendo Switch 2 worden ook GameCube-games aan het aanbod toegevoegd, al zullen die wel enkel op de Nintendo Switch 2 speelbaar zijn. Hier werden The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur 2 en F-Zero GX reeds bevestigd.

Tot slot zijn er nog de compatibele Nintendo Switch-games. Dit zijn games van de Nintendo Switch die ook speelbaar zijn op de Nintendo Switch 2. Meer dan 100 Nintendo Switch-games van Nintendo zelf en meer dan 15.000 games van andere ontwikkelaars zijn zonder veel problemen te spelen op de Nintendo Switch 2, al zijn kleine probleempjes niet uitgesloten. Ook zullen niet alle Nintendo Switch-games effectief speelbaar zijn op de Nintendo Switch 2, maar het grootste deel dus wel.

Wat games uit de eerste categorie betreft (games die specifiek voor de Nintendo Switch 2 ontwikkeld zijn), heeft Nintendo zelf alvast zes games onthuld. Mario Kart World, dat samen met de Nintendo Switch 2 verscheen, is een nieuwe Mario Kart-game waarin spelers meer vrijheid dan ooit krijgen om rond te racen in de open wereld van het spel.

Donkey Kong Bananza (17 juli) is dan weer een gloednieuwe 3D-platformer waarin Donkey Kong zijn kracht optimaal mag benutten en in Drag x Drive speel je een soort futuristisch rolstoelbasketbal. Nintendo Switch 2 Welcome Tour, dat net als Mario Kart World samen met de Nintendo Switch 2 werd gelanceerd, is specifiek ontwikkeld om je te laten kennismaken met alles wat de nieuwe console te bieden heeft en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (winter) doet met grootschalige gevechten dienst als een prequel op The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Kirby Air Riders, dat dit jaar nog moet verschijnen, laat je tot slot opnieuw racen als Kirby.

Verder kan de Nintendo Switch 2 op nog een hoop andere games rekenen ook. We gaan ze niet allemaal opnoemen, maar enkele grote namen zijn alvast Elden Ring, Hades 2, Hogwarts Legacy, EA FC, Borderlands 4, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake en The Dusk Bloods, een gloednieuwe PvPvE-game van From Software die doet denken aan Bloodborne.

Accessoires

Een nieuwe console komt nooit alleen en wordt al vanaf het begin omringd door een hoop accessoires. Dat geldt ook voor de Nintendo Switch 2. Een compleet nieuw accessoire is zoals eerder gezegd de Nintendo Switch 2-camera. Die kan je via usb-c in de console pluggen en tijdens het spelen gebruiken om met vrienden te videochatten. Sommige games maken ook speciaal gebruik van de camera, bijvoorbeeld om spelers zelf in het spel te droppen.

In principe zou elke camera die usb-c ondersteunt gebruikt kunnen worden in combinatie met de nieuwe console. Je hoeft dus geen camera van Nintendo zelf te kopen, al zit daar in principe wel een zekere kwaliteitsgarantie op. Nintendo zelf heeft momenteel trouwens ook al twee verschillende camera’s in de aanbieding voor de Nintendo Switch 2.

Om te beginnen is er dus de officiële Nintendo Switch 2-camera. Dat is de camera die Nintendo zelf promoot voor de nieuwe console. De camera heeft een prijskaartje van 59,99 euro, komt met een kabel van 1,5 meter en maakt beelden in een resolutie van 1080p. De camera is makkelijk neer te zetten en de groothoeklens kan makkelijk worden versteld om iedereen in beeld te krijgen, ongeacht de grootte van de kamer. Daarnaast kan de beeldsensor de helderheid aanpassen om automatisch gezichten te detecteren.

Een alternatief voor de Nintendo Switch 2-camera is de Piranha Plant Camera. Die wordt door HORI onder licentie geproduceerd en ziet eruit als de iconische Piranha Plant uit de Mario-games. De nek is flexibel en de mond kan open en toe om de cameralens te bedekken. De Piranha Plant Camera van HORI kost 39,99 euro. Goedkoper dus dan de Nintendo Switch 2-camera van Nintendo zelf, maar die van HORI kan wel maar filmen in 480p. Een aanzienlijk lagere resolutie dus. Tel daar nog eens bij dat Nintendo een redelijk agressieve compressie lijkt toe te passen en het zou kunnen dat je met deze schattige camera niet zo schattig in beeld komt.

Wie in plaats van de Joy-Con 2-controllers graag een iets traditionelere controller in de hand heeft, die kan de Nintendo Switch 2-Pro-controller in huis halen. Die kost 89,99 euro en heeft veel weg van de Pro-controller van de Nintendo Switch, maar is aangevuld met een C-knop waarmee het GameChat-menu geopend kan worden en GL-/GR-knoppen aan de onderkant waar je vrij functies van andere knoppen aan kan toewijzen.

Een goedkoper alternatief voor de Pro-controller is de Joy-Con 2-oplaadhouder, die 34,99 euro kost. Die kan je gebruiken om de Joy-Con 2-controllers in vast te zetten om ze samen te gebruiken als een klassieke controller. Het is ook een handige manier om ze op te laden via de meegeleverde usb-oplaadkabel. Ook hier zijn weer nieuwe GL-/GR-knoppen aanwezig waar je functies van andere knoppen aan kan toewijzen. Ook is er een nieuwe, draadloze Nintendo GameCube Controller, speciaal om Nintendo Classics mee te spelen. Deze controller is exclusief beschikbaar voor Nintendo Switch Online-leden en kost 69,99 euro.

Wie graag wat intuïtiever stuurt en wat meer grip wil hebben in racegames, die kan de Joy-Con 2-stuurset in huis halen. Je kan er een Joy-Con 2-controller in plaatsen, die dankzij de magnetische verbinding goed op zijn plaats blijft zitten tijdens wilde ritten. De Joy-Con 2-stuurset kost 19,99 euro en bevat een lichtblauw en een lichtrood stuuraccessoire.

Natuurlijk wordt de Nintendo Switch 2 al geleverd met een linker-Joy-Con 2 en een rechter-Joy-Con 2, inclusief twee polsbandjes, maar de controllerset is ook los te koop voor 89,99 euro. Dat is handig voor lokale multiplayer of als reserve. In dat laatste geval moet je ze natuurlijk nog niet meteen in huis halen, aangezien je gloednieuwe Joy-Con 2-controllers het hopelijk wel een tijdje zullen uithouden. De linker- en rechtercontroller zijn trouwens ook los te koop, evenals de polsbandjes.

Wil je je Nintendo Switch 2 veilig meenemen, dan is het Nintendo Switch 2-etui een optie. Die kost 24,99 euro en komt ook met een screenprotector en schoonmaakdoekje. De beschermhoes biedt niet alleen plaats voor de Nintendo Switch 2, maar ook voor twee Joy-Con 2-polsbandjes en zes gamecards. Via de My Nintendo Store kan ook nog een Nintendo Switch 2-opbergkoffer aangeschaft worden voor 79,99 euro. Met deze opbergkoffer kun je je systeem meenemen, samen met alle accessoires die je nodig hebt om in de tv-stijl te spelen. Er is ruimte voor je Nintendo Switch 2-systeem, Nintendo Switch 2-houder, Joy-Con 2-controllers, kabels en zes gamecards.

Nintendo Switch 2: prijs en bundels

De Nintendo Switch 2 is sinds 5 juni wereldwijd beschikbaar. Bij ons hangt er een prijskaartje van 469,99 euro aan vast, al is er ook een bundel beschikbaar met naast de console meteen ook een digitaal exemplaar van Mario Kart World. Die bundel kost 509,99 euro, waarmee je 39,99 euro bespaart aangezien de digitale versie van Mario Kart World los 79,99 euro kost. De bundel is beschikbaar tot de herfst, zolang de voorraad strekt. De kans is reëel dat er op dat moment naar aanleiding van de feestdagen een of meer nieuwe bundels gelanceerd worden.

Of de Nintendo Switch 2 opnieuw een monsterhit wordt, valt nog af te wachten, maar één ding is zeker: met de Switch 2 bewijst Nintendo opnieuw dat het zijn eigen pad kiest, eentje dat verrassend veel mensen maar al te graag willen bewandelen.