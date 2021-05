Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Al sinds de jaren ’70 experimenteren verschillende autofabrikanten met elektrische wagens. In die tijd voerden autobouwers zoals bijvoorbeeld Mercedes vaak tests uit met bestelbusjes. Bij bestelbusjes hadden de ingenieurs meer plaats om de enorme (toen nog) loodaccu’s kwijt te geraken. Het busje was toen voor het grootste deel nog gevuld met batterij maar dat maakte wel dat het busje (toen al) zo’n 70 kilometer actieradius had op één batterijlading.

Afbeelding: ANWB. Met een enorme loodaccu gingen onderzoekers de baan op.

Lithium-ion

Vandaag is de technologie veranderd. De meeste elektrische wagens hebben een lithium-ion batterijpack aan boord. De meeste autobouwers kiezen voor lithium-ion omdat deze technologie tal van voordelen heeft: milieuvriendelijk, hoge energie-efficiëntie en een relatief lange levensduur. Vooral dat laatste is een belangrijk puntje, je wil namelijk niet dat een dure elektrische wagen al na 3 jaar onbruikbaar is omdat je batterij het niet meer kan trekken. Echter heeft die lithium-iontechnologie best ook wel een nadeel; de ontwikkeling ervan is peperduur. En dat bevestigt meteen ook waarom elektrische wagens vandaag de dag nog zo duur zijn.

In 1991 was Sony dé pionier en bracht de eerste lithium-ionbatterij op de markt. Ter vergelijking met een loodaccu kan je in een lithium-ionbatterij twee keer meer energie opslaan. Uiteraard opende dat meteen tal van opties voor duizenden bedrijven en is deze technologie de basis voor heel wat producten vandaag. Even terug naar de elektrische wagens. Een tweede nadeel van de lithium-iontechnologie is het gewicht. Deze batterijen wegen namelijk echt veel. Het batterijpack van de Audi e-Tron weegt op zichzelf al zo’n 700kg. Veel autobouwers proberen het batterijpack daarom te verwerken onderaan in het midden van de wagen, en dat heeft dan weer als voordeel dat de wagen een betere wegligging heeft en veiliger is.

Ook te vaak snelladen is niet goed voor de batterij van je EV.

Batterij = pure chemie

De capaciteit van je batterij hangt af van een aantal verschillende factoren. Maar voor de duidelijkheid; het is bijna onmogelijk om 100% van je batterijcapaciteit eruit te halen. Het is voor lithium-ionbatterijen namelijk niet goed om ze helemaal leeg te laten of constant tot 100% op te laden. En dat heeft vooral te maken met de chemie die zich in de batterij afspeelt. Maar wees gerust, we besparen je de technische en wetenschappelijke uitleg.

Autobouwers zorgen ervoor dat je als gebruiker zelf niet te veel moet bezig zijn met het onderhoud van je batterij. Daarom zorgen ze ervoor dat er al een marge van 5% tot maximum 30% op de capaciteit van je batterij zit. Dat betekent dat je de batterij van je elektrische wagen nooit voor 100% leeg zal kunnen rijden. Handig toch?

We maken even het bruggetje naar de laadtijd van een lithium-ionbatterij. Ook hier zijn we als gebruiker afhankelijk van de verschillende soorten laadstations. De laadtijd van de batterij hangt namelijk sterk af van het soort lader dat je gebruikt (thuis, snellader of een publiek laadpunt). Daardoor liggen de laadtijden van je batterij tussen de 30 minuten en 8 tot zelfs 10 uur wanneer je hem helemaal wil opladen op een gewoon thuisnetwerk. Hoe meer je de batterij gaat opladen, hoe meer de accucapaciteit zal afnemen. Een batterij heeft namelijk altijd maar een beperkt aantal laadcycli.

Ook kouder weer heeft effect op de prestaties van je batterij.

Hoe zit het dan met de levensduur?

Wie vandaag rondkijkt ziet al snel hier en daar een elektrische wagen rondrijden. Toch rijden er nog niet zo lang elektrische wagens rond waardoor er nog niet veel onderzoek werd gedaan naar de effectieve degradatie van je batterij. Verschillende automerken zoals Tesla of Nissan geven wel 8 jaar garantie op hun batterijen. Althans toch tot de capaciteit van je batterij 70 tot 80% behoudt. Dat betekent dus dat de meeste automerken er vanuit gaan dat de batterijen van een elektrische wagen op 8 jaar tijd met 30% degraderen. Uit een Nederlands onderzoek bij Tesla-rijders blijkt dat vrijwel alle accu’s na 250.000 kilometer nog meer dan 90% van hun originele capaciteit hebben. Vermoedelijk is de degradatie van de batterij dus ook nog eens merkafhankelijk.

Toch zijn er een aantal manieren om de slijtage van je batterij zo veel mogelijk tegen te gaan. Er zijn 4 punten waarmee je rekening kan houden als chauffeur van een elektrische wagen: