Ook voor HMD Global ontpopte 2020 zich niet bepaald zoals men had verwacht. In een gesprek met General Manager HMD Global Benelux Stefan De Clerck bespraken we de gang van zaken, het nieuwe vlaggenschip dat nu op de markt is, en hoe ondanks alles de fabrikant gestaag door weet te groeien.

De afgelopen jaren bouwde HMD Global een prima reputatie op bij zowel consumenten als de zakelijke markt. 2020 zou hét grote jaar moeten worden van 5G, met minstens één telefoon die dit nieuwe netwerk ondersteunt. Mede door het coronavirus kon de vooraf gemaakte planning echter de prullenbak in. “2020 wordt een jaar om nooit te vergeten”, zo meldt Stefan De Clerck. Ondanks alles heeft HMD Global de zaakjes in de Benelux goed voor elkaar. Hoewel de verwachtingen voor het tweede halfjaar logischerwijs zijn aangepast, lijkt de fabrikant zijn eigen verwachtingen voor 2020 te overtreffen.

De 5G smartphone die op zich liet wachten

Zoals gezegd zette HMD Global zijn zinnen op 5G, met de Nokia 8.3 als eerste commerciële eindproduct hiervan. Om de consument de beste 5G ervaring te kunnen geven, koos het bedrijf ervoor om de meest recente Qualcomm processor in dit toestel in te zetten. Zodra de chip beschikbaar kwam, diende nog grondige netwerktesten te gebeuren, iets wat voor de eerste 5G ervaringen iets meer tijd kost. Tel daarbij nog het oprukkende coronavirus en zo besloot men al snel af te wijken van de oorspronkelijke planning. Het is echter niet voor niets geweest, zo verzekert De Clerck: “De Nokia 8.3 ondersteunt alle 5G-bandbreedtes wereldwijd. Ook is het een product dat vanaf dag één al 5G-ondersteunt. Er zijn momenteel tal van concurrenten die 5G-enabled toestellen uitbrengen. Die telefoons ondersteunen pas 5G zodra een bijbehorende 5G-update wordt uitgerold.”

Een ander bijkomend voordeel van de uitgestelde release is dat er iets minder argwaan lijkt te zijn voor 5G dan in het begin van dit jaar. Inmiddels zijn er in selecte delen van de Benelux ook al echt bruikbare 5G-spots. Met de Nokia 8.3 kan daar meteen van worden gebruikgemaakt. Het nieuwe vlaggenschip van HMD Global is tevens uitermate geschikt voor de reizigers onder ons, omdat het alle 5G-banden ondersteunt, dus ook die van in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de VS, waar er plekken zijn die compleet andere banden gebruiken dan hier.

In afwachting van een nieuwe releasedatum heeft HMD Global ook de camerakwaliteiten van de Nokia 8.3 verbeterd. De Clerck: “Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer video’s gemaakt en geüpload worden, en daar willen we op inspringen.” Naast dat 5G de potentie heeft om up- en download aanzienlijk te versnellen, wil HMD Global ook dat gemaakte filmpjes en video’s er goed uitzien. De Carl Zeiss-camera’s zijn dan ook helemaal Insta- en TikTok-ready. Wellicht dat de sales van het vlaggenschip in november een extra boost mogen verwachten, want dat is het moment dat de Nokia 8.3 meerdere keren te zien zal zijn in de nieuwe James Bond-film.

Strategie werpt vruchten af

Sinde de start werden alle toestellen met Android One in de markt gezet. Dit programma garandeert nog altijd minstens twee grote systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. In het begin was er de nodige scepsis over hoe belangrijk HMD Global dit aspect maakte. Er zijn immers tal van Aziatische smartphones te vinden die in hetzelfde prijssegment vaak geen sterk updatebeleid kennen, maar wel iets betere specificaties onder de motorkap hebben. De Clerck: “We zien zowel in de consumentenmarkt als in de zakenwereld dat updates en veiligheid een grotere rol spelen dan voorheen. Mede door de handelsoorlog tussen China en de VS merkten we dat de markt behoedzamer geworden is. Naast ons updatebeleid is de Europese ligging van ons voor velen belangrijk, dit brengt extra zekerheid met zich mee.”

Ondertussen zijn we in de smartphonemarkt op een punt aangekomen dat hardware niet meer zo belangrijk is als voorheen. Een smartphone is al snel goed genoeg voor dagelijks gebruik. Vandaar ook dat menigeen de focus verlegt naar het updatebeleid. “We zien zelfs in de e-commerce dat partners lijntjes toevoegen met criteria of een telefoon bijvoorbeeld maandelijkse updates krijgt.” Mede door de ingeloste updatebelofte van HMD Global ziet de fabrikant dat steeds meer bedrijven interesse tonen in Nokia-smartphones. Ook al eerder aangesloten zakelijke partners zijn te spreken over HMD Global, zo weet De Clerck: “Er wordt zelfs door enkele klanten gevraagd voor een extra jaar updates. Deze vorm van service bieden we graag aan, en we zien hier dan ook groeimogelijkheden in qua omzet.”

Actieve samenwerking met Nokia

Niet alleen heeft HMD Global de Nokia-licentie in beheer om smartphones onder deze naam te mogen uitbrengen, ook werkt het bedrijf nauw samen met de Finse fabrikant van weleer om haar 5G-capaciteiten te optimaliseren. Nokia is een van de belangrijkste kartrekkers wanneer het gaat om het opzetten en optimaliseren van het nieuwe 5G-netwerk. Het vertrouwen in Nokia is overigens wederzijds; Nokia heeft de afgelopen tijd meer geïnvesteerd in HMD Global, waardoor er een goede basis is om voort te bouwen aan onder meer 5G-optimalisatie.

In België is HMD Global lokaal hard bezig om te leren van het nog altijd gloednieuwe netwerk. De Clerck verwijst naar zogenaamde 5G ‘closed user groups’, ofwel gesloten 5G netwerkprojecten waar HMD Global ook uit tracht te leren, gezien de synergie met Nokia en zijn voortrekkersrol op het vlak van 5G.

Dat HMD Global in het bezit is van een Nokia-licentie om smartphones uit te brengen, wil niet zeggen dat de Finse fabrikant van weleer het bedrijf volledig zijn eigen gang laat gaan. De relatie tussen de twee partijen is meer dan enkel financieel. Zo heeft Nokia bijvoorbeeld een vinger in de pap wanneer het aankomt op het design van de telefoons die op de markt komen. Nokia zelf hecht veel waarde aan het feit dat de toestellen nog altijd onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Ze laten zich kenmerken door het typische Scandinavische design.

Plannen voor nu en later

Naast de Nokia 8.3 zijn er twee andere smartphones die met vlag en wimpel door de Nokia-keuring zijn gekomen, namelijk de Nokia 2.4 en Nokia 3.4. Deze smartphones verschijnen in oktober van dit jaar op de markt. Beide toestellen komen met een adviesprijs onder de 200 euro. Het is een segment waar Nokia nog altijd veel waarde aan hecht. De Clerck: “Aan de onderkant van de smartphonemarkt zijn er tal van fabrikanten vertrokken, gestopt, of is er minder focus op de Benelux-markt. Het is dan ook een heel belangrijk segment voor ons.”

“Het helpt tevens dat goedkopere toestellen nu steeds volwassener worden. Zo zijn de schermen groot, is een vingerafdrukscanner nu eerder regel dan uitzondering, en kun je met deze toestellen nog jaren vooruit.” Een andere belangrijke eigenschap van deze budgettelefoons van Nokia is dat ze eveneens deelnemen aan het Android One-programma, iets wat vrijwel ongekend is in deze prijsklasse.

Verder ziet HMD Global dat feature phones nog altijd mogen rekenen op de nodige interesse. “Hoewel de kinderen van nu waarschijnlijk nooit echt behoefte gaan hebben aan een feature phone, zien we bij ouderen die constant in verbinding staan met de buitenwereld dat ze af en toe wel graag wat minder bereikbaar zijn. Zo kan men in het weekend bijvoorbeeld detoxen met een iets minder slimme telefoon, om vervolgens in een werkweek alle benodigde tools op hun smartphone te hebben”, zo vertelt De Clerck. De nieuwe generatie feature phones van Nokia draaien op KaiOS. Op deze software is het nog wel mogelijk om bijvoorbeeld Google Maps, Facebook en WhatsApp te installeren, zodat ouderen op deze toestellen alsnog met hun kinderen en/of kleinkinderen kunnen chatten.

Connected zijn

Als laatste wil HMD Global zich in de nabije toekomst meer focussen op HMD Connect. Deze dienst is in maart aangekondigd en moet met name de (zakelijke) avonturiers onder ons aanspreken. Dankzij HMD Connect is het mogelijk om wereldwijd gebruik te kunnen maken van roaming voor een scherpe prijs. Je krijgt hiervoor een speciale data-simkaart. Met behulp van de HMD Connect-app houden gebruikers vervolgens controle over hun verbruik en het abonnement. De dienst werkt momenteel in maar liefst 120 landen. De Clerck: “Met deze dienst wil HMD haar revenue streams diversifiëren. 2021 moet een transformatiejaar worden, waarbij een groter deel van de omzet en winstmarges moet bestaan uit nieuwe diensten en zakelijke initiatieven.” Kortom: HMD Global heeft genoeg om zich de komende maanden mee bezig te houden, en zowel de zakelijke gebruiker als doorsnee consument kan daarvan meeprofiteren.