Als mensen nadenken over elektrisch rijden, dan is dat nog vaak met een heel kritische blik. Het zou veel te duur zijn en bovendien onpraktisch wanneer je langere afstanden wil afleggen. Toch hoeft dat niet altijd het geval te zijn.

Dat elektrisch rijden niet altijd een arm en een been hoeft te kosten, hebben we hopelijk al bewezen met onze reviews. Een wagen zoals de Hyundai Ioniq of de Nissan Leaf is duidelijk elke euro waard, want de wagens zijn enorm kwalitatief en bieden een eindeloos rijplezier. Maar, dat kan ook reisplezier worden.

Met de elektrische wagen op reis gaan is namelijk helemaal niet onmogelijk. Wel vraag het absoluut wat meer planning dan simpelweg de eindbestemming invoeren in je gps. Je kan niet zomaar in je wagen stappen en onbezonnen honderden kilometers rijden. Je moet vooraf je rit goed uitstippelen, en een plan van aanpak hebben. Wanneer ik zelf langere ritten maak met de elektrische wagens die we testen, zie ik dat eigenlijk nooit als nadeel. Ik zie het zelfs als deel van de charmes van elektrisch rijden.

Luchtvaart is een van mijn andere interessepunten, en net zoals bij een vliegplan moet je ook goed berekenen tot wat je toestel in staat is en waar je de nodige tussenstops gaat maken. Dus neem er even je pilotenbril bij, want in dit stuk staan we stil bij alles dat komt kijken bij het plannen van een elektrische roadtrip!

“Een elektrische roadtrip plannen voelt wat als het opstellen van een vliegplan.”

Laadpasjes en laadnetwerk

Als er één groot nadeel is aan elektrisch rijden, is het dat er momenteel nog niet echt een bepaalde consistentie is in de netwerken en de laadpasjes die gebruikt worden. Er zijn tal van verschillende netwerken en niet alle laadpasjes zijn compatibel met elk netwerk. Zeker wanneer je naar het buitenland reist, is het belangrijk om onderzoek te doen naar het laadpasjes dat je nodig hebt in het land van bestemming. Een optie die heel wat laadpunten dekt is bijvoorbeeld Shell Recharge (vroeger NewMotion), het grootste laadnetwerk van Europa. Daarmee krijg je meteen toegang tot meer dan 155.000 publieke laadpunten verspreid over heel Europa. Via de applicatie zie je ook meteen alle ondersteunde laadpunten.

Alles staat of valt natuurlijk met hoe waterdicht jouw planning is. Daar gelt de vuistregel om geen onnodige risico’s te nemen. Houd er rekening mee dat het gerust kan voorvallen dat de lader die je wou gebruiken, net toevallig buiten werking is. Dan wil je niet dat je daar gestrand bent omdat je niet genoeg marge had ingerekend. Zorg er dus voor dat je altijd een buffer hebt om bij de eerstvolgende lader te kunnen geraken.

Maar niet alleen onderweg heb je laadpunten nodig, ook bij je aankomst wil je graag je auto meteen verbinden met een laadpaal. Vraag daarom na bij je accommodatie of er een laadpunt voorzien is. Tegenwoordig zijn er veel hotels die een laadpaal voorzien en in veel gevallen kan je die zelfs gratis gebruiken. Op Booking.com kan je zelfs filteren op hotels die laadpalen (met gratis laden) aanbieden.

“Controleer of je beschikt over alle nodige laadpasjes.”

Applicaties

Zorg dat je applicaties op je telefoon hebt staan die je kunnen informeren over de dichtstbijzijnde laadpaal. Een aanrader die we op de redactie zelf ook gebruiken, is Chargemap. De kracht van de applicatie is vooral de community. Iedereen die lid is, kan namelijk de map bijwerken door nieuwe laadpalen toe te voegen, snelheden toe te voegen, reviews achter te laten over de bereikbaarheid en de faciliteiten, etc. Bovendien kan je ook filteren op laadsnelheid, aansluittype en meer. Zo zie je alleen de relevante laadpalen. Via de applicatie kan je ook je vertrekadres en bestemmingsadres ingeven. Zo zie je meteen alle (compatibele) laadpalen die op je route liggen.

Wil je meer een voorgekauwde oplossing, dan is A Better Routeplanner een echte aanrader. Via de applicatie (iOS, Android en web) geef je een bestemming in en bovendien selecteer je ook in welke auto je rijdt en met welk batterijpercentage je vertrekt. De applicatie zal nu een route uitstippelen en zal je per tussenstop zeggen hoe lang je moet laden en zelfs hoeveel het kost. Wil je eindigen met een batterijpercentage van een bepaald percentage, dan kan je dit eenvoudig aangeven.

De applicatie geeft je een heel overzichtelijke tabel die – opnieuw – wel iets wegheeft van een vliegplan. Even het plan afdrukken en je bent helemaal klaar om op reis te gaan. Voor de meest accurate voorspelling kan je een Premium-lidmaatschap nemen. Die zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de applicatie ook rekening houdt met andere factoren die invloed hebben op de batterijduur, zoals de wind en de temperatuur.

Gebruik een applicatie zoals Chargemap voor een overzicht van alle laadpalen in jouw omgeving.

Gebruik snelladers

Het is duidelijk dat de Tesla-eigenaars hier een streepje voor hebben. Zij kunnen steeds terugvallen op een state of the art laadnetwerk waarvan ze sowieso weten dat alles compatibel is met hun wagen. Geen gedoe met laadpasjes en andere aansluitingen, gewoon de kabel in je wagen proppen, even Netflixen en klaar. Maar ook wanneer je geen Tesla hebt, is het nuttig om regelmatig tussenstops te maken bij een snellader.

In een halfuurtje krijg je jouw auto van pakweg 30% naar 80% en je bent weer helemaal klaar voor het volgende deel van de roadtrip. Het idee is om de tussenstops in te plannen zodat je niet alleen je auto kan opladen, maar ook jezelf. Let wel, snelladen is niet gemaakt om je auto mee op te laden tot 100%, maar wel 80%. Dit omdat een wagen opladen van 0% naar 80% enorm snel gaat, maar laden van 80% tot 100% duurt beduidend langer. Verspil dus geen tijd door te wachten tot de wagen volledig vol zit, beter plan je dan gewoon een extra tussenstop in om je wagen nog een klein halfuurtje op te laden aan een snellader. Iets anders waar je rekening mee dient te houden, is oververhitting.

Snelladen is vrij belastend voor je batterij en daardoor wordt hij heel warm. Wanneer je dan ook nog eens net twee uur hebt gereden in 35 graden, dan kan het zijn dat je auto niet wil snelladen om zo de batterij te beschermen. Geen probleem op zich, maar je zal wel wat langer aan de lader hangen dan gepland. We spreken van een snellader wanneer het laadvermogen van de lader minstens 43 kW bedraagt. Heb je een oudere elektrische wagen, controleer dan wel eerst of die snelladen ondersteunt. Zowat alle hedendaagse elektrische wagens ondersteunen echter snelladen.

Een tussenstop bij de snellader moet niet langer duren dan een halfuurtje.

Rijgedrag

Hoe snel de batterij leeg gaat, heeft veel te maken met je rijgedrag. Wanneer je steeds volop gaat accelereren, zal je uiteraard veel meer gebruiken dan wanneer je gewoon aan een stabiele 120 kilometer per uur rijdt (gebruik dus zeker cruise control). Moet je dan toch accelereren, neem dan gewoon rustig je tijd in plaats van op die pedaal te stampen. Het is niet omdat je auto supersnel kán accelereren, dat je het ook moet doen. Bovendien is het ook niet aangenaam voor je passagiers. Wanneer je een elektrische auto rijdt, heb je ongetwijfeld al leren werken met de regeneratie rem. Concreet betekent dit dus dat je de batterij terug wat gaat opladen wanneer je afremt door het ‘gas’pedaal los te laten. Maak hier dan ook goed gebruik van om zoveel mogelijk batterij te recupereren.

Houd er ook rekening mee dat de weersomstandigheden invloed hebben op de actieradius. We nemen de Hyundai Ioniq ter illustratie en baseren ons op cijfers van ev-database.nl. In de zomerperiode brengt de Ioniq je zo’n 365 km ver in de stad en zo’n 230 km ver op de snelweg. In de winter liggen die cijfers een stuk lager, vooral in de stad. In de winterperiode kan je zo’n 235 km rijden in de stad, terwijl je 175 km kan rijden op de snelweg. De route die je vorig jaar hebt gevolgd tijdens de zomervakantie, kan je nu bijvoorbeeld niet meer volgen in de winterperiode.

Ook zaken zoals het gebruik van airco en het gewicht dat je meeneemt (bagage) speelt uiteraard een belangrijke rol. Net zoals bij een vliegtuig!

‘A Better Routeplanner’ is een enorm waardevolle tool voor elektrische chauffeurs.

“Het avontuur begint niet wanneer je aankomt op je bestemming, maar wanneer je in de wagen stapt.”

Nog niet overtuigd?

Ga dan even de uitdaging aan, en huur een elektrische wagen voor je volgende roadtrip. Ik durf erop te wedden dat je er geen spijt van gaat hebben. Die tussenstops zal je zeker niet als iets negatief zien, maar net als een fijne rustpauze voor jezelf en je auto waar je even een nieuwe omgeving kan verkennen of jezelf kan trakteren op een koffie. Het is zelfs veiliger. Mensen nemen te weinig pauzes tijdens het rijden, omdat ze zo snel mogelijk op hun bestemming willen aankomen. Een gevaarlijke mindset. Met een elektrische wagen moét je nu eenmaal regelmatige pauzes nemen. Elektrisch rijden is een belevenis. Je avontuur begint niet wanneer je op je bestemming aankomt, maar wanneer je in de wagen stapt.