Sommige mensen zweren bij wat ze kennen, terwijl anderen direct op de nieuwste snufjes springen. Zo zie je ook de trouwe gebruikers van Microsoft Office die zweren bij programma’s zoals Word terwijl Google een hele nieuwe generatie aan consumenten voor zich probeert te winnen met Google Docs.

Sven: Hallo Bram, alles goed? Ik stuurde je net de Google Docs link door van mijn laatste artikel, kan je dit even voor mij nalezen?

Bram: Dat zal ik meteen doen als ik klaar ben met dit artikel. Waarom gebruik je eigenlijk nog Google Docs hiervoor? De opmaak voor onze artikels gebeurt in Word, dus is het niet handiger als je alles meteen daarin schrijft?

“Microsoft Office is het ergste deel van mijn job als redacteur.”

Sven: Daar noem je meteen het ergste deel van mijn job als redacteur. Zo’n Office sjabloon is echt niet aangenaam werken, je verliest meer tijd aan het opmaken van het artikel dan het schrijven ervan. Geef mij dan maar de eenvoud van Google Docs. Alles wordt trouwens onmiddellijk gesynchroniseerd met mijn Google-account, jij gebruikt waarschijnlijk nog steeds Hotmail?

Bram: Ik moet toegeven dat ik ook even moest wennen aan de sjablonen, maar intussen verlies ik daardoor geen enorme hoeveelheden tijd meer. En ja, ik gebruik nog steeds mijn e-mailadres van Hotmail dat ik al jaren heb. Ook voor mijn Google-account heb ik dat mailadres gebruikt en ben ik niet overgeschakeld op Gmail. Waarom zou ik de moeite doen om Gmail te leren gebruiken als ik al jaren Outlook gewoon ben?

Sven: Gebruiksgemak vooral, Gmail heeft door de jaren heen zoveel quality-of-life updates gekregen dat het nu enorm aangenaam in gebruik is. Outlook ziet er nog altijd hetzelfde (even lelijk) uit als 15 jaar geleden. Als ik de inbox van beide vergelijk zie ik in Outlook amper 6 mailtjes voor ik moet scrollen, bij Gmail staat alles netjes onder elkaar. Je kan er zelfs voor kiezen om alles te laten filteren op type bericht, zo leidt reclame je bijvoorbeeld niet af. Toch wat anders dan alleen kiezen tussen prioriteit en overige, wat Gmail ook heeft trouwens, maar dan niet in een aparte tab waar je dingen kan missen.

“Never change a winning recipe”

Bram: De reden waarom ik nog steeds Outlook gebruik, is net omdat het zo weinig updates heeft gekregen. “Never change a winning recipe”, zoals ze wel eens zeggen. Er zijn zo al voldoende apps en programma’s die om de haverklap een update krijgen dat ik het niet erg vind dat mijn Outlook en andere Office-programma’s er hetzelfde blijven uitzien. Het is waar dat de uitgebreidere filters van Gmail zeker een meerwaarde hebben, maar ik heb persoonlijk genoeg aan het tabblad “Overige” waar ik, overigens, toch bijna alles meteen verwijder op basis van de titel van de mail. Even genoeg over de mailprogramma’s nu, vanwaar komt jouw voorkeur voor Google Docs boven Microsoft Office Word?

Sven: Dat idee had Kodak ook, en kijk hoe het daarmee is nu. Mijn voorkeur is er gekomen toen Google Docs nog de enige mogelijkheid was om online samen te werken. Plots ging de deur naar een heel nieuwe manier van collaboratie open en ik ben die functionaliteit op de hogeschool onmiddellijk beginnen gebruiken. Later kwam Word Online er dan wel bij, maar toen had Microsoft mij al verloren. Survival of the fittest, met andere woorden. Beide diensten staan nu wel dichter bij elkaar, maar ook het imago is belangrijk en dat heeft Google helemaal mee; modern en innovatief, ten opzichte van de golden oldie uit de jaren ‘80 en ‘90. Hoe voel jij je bij Microsoft?

Bram: De samenwerkingsfunctie van Google Docs is inderdaad iets waarmee het een stapje voor had op Word. Ook bij mijn groepswerken aan de universiteit maakte ik altijd gebruik van Google Docs omdat iedereen hierin makkelijk tegelijk kon werken. En toegegeven, ik ben nooit gewisseld naar Office Online, omdat ik het eenmaal gewoon was om groepswerken eerst in Google Docs te maken en daarna van een ordelijke lay-out te voorzien in Word. Voor mij hoeft een tekstverwerker ook niet hypermodern te zijn zolang ik alles maar op een ordelijke manier “op papier” kan zetten.

Sven: Dat is net wat mij ook aanspreekt in Google Docs, je hebt er direct toegang tot alle onderdelen die je in 95% van de gevallen nodig hebt, zonder door tabbladen te moeten gaan zoeken naar een optie. Zo merkte ik op dat ik voor het toevoegen van een afbeelding in Office eerst naar “Invoegen” moest gaan en dan de afbeelding moest uploaden. Vervolgens mag ze trouwens enkel op je computer staan, terwijl Google Docs je simpelweg vraagt van waar je de afbeelding wil invoegen. Handig als je vaak met URL’s werkt. Je kan zelfs een foto nemen en direct toevoegen. Heerlijk gewoon, zo’n gebruiksvriendelijkheid. Wat denk je trouwens van de volledige versie van Word voor pc, Google heeft dat niet, maar is dat nog de moeite om maandelijks een bedrag voor neer te tellen als persoonlijke gebruiker?

Bram: Tot nu toe heb ik altijd het geluk gehad om gratis toegang te hebben tot het volledige Office-pakket. Toen ik nog in het middelbaar zat, hadden we thuis het volledige pakket, toen ik verder ging studeren, gaf mijn universiteit me ook het volledige pakket en nu gebruik ik mijn bedrijfsaccount hiervoor. Maar je hebt zeker wel een goed punt. Zeker als je naar de prijzen van Microsoft kijkt voor de service en die vergelijkt met wat je gratis en voor niks bij Google krijgt, begin je je vragen te stellen. Moest er een punt komen waarop ik mijn Office-pakket voor mijn eigen rekening zou moeten nemen, ben ik er vrij zeker van dat ik ook de overstap zou maken naar Google Docs. Ik bewerk en bewaar mijn belangrijke documenten liefst wel zoveel mogelijk offline. Het klinkt misschien wat ouderwets, maar het is mijn persoonlijke voorkeur. Office is dan ook een van de weinige degelijke programma’s waarin je uitsluitend offline aan je documenten kan werken en daarom zal het voor mij altijd een meerwaarde hebben in dit tijdperk van de cloud. Toegegeven, die meerwaarde is niet groot genoeg om zelf een abonnement aan te schaffen voor de software.

Sven: Super, ik ben blij dat niet alle hoop verloren is om je ooit het licht te doen zien. Maar goed, ik ga verder werken en aan een nieuw artikel beginnen. Misschien schrijf ik het voor een keer wel eens in Word Online om het programma nog een laatste kans te geven. Bedankt Bram voor het boeiende gesprek!